Entlastung: So stark sollen Voerder Müllgebühren 2024 sinken

Voerde Bei der Abfallentsorgung kann die Stadt 2024 eine Entlastung für die Bürgerschaft herbeiführen. In anderen Bereichen nicht. Im Gegenteil.

Gute und schlechte Nachrichten gibt es für die Bürgerinnen und Bürger in Voerde, was die Entwicklung der Gebühren im nächsten Jahr betrifft. Eine Entlastung ist nach den Planungen der Stadt 2024 bei der Abfallentsorgung vorgesehen. Möglich ist dies durch Überschüsse aus den Betriebsergebnissen der Vorjahre. Diese wirken sich sowohl beim Rest- als auch beim Biomüll kostenmindernd aus, wie die Stadt in einer Vorlage für die Politik erläutert.

Die Gesamtkosten beim Rest-, Sperr- und Sondermüll konnten ihr zufolge gegenüber 2023 noch einmal gesenkt werden – um rund 300.000 Euro. Zwar seien die Entsorgungsgebühren des Kreises Wesel leicht von 94,10 Euro auf 110 Euro pro Tonne gestiegen, die positiven Betriebsergebnisse aus den Vorjahren aber müssen an die Gebührenzahlerinnen und -zahler zurückgegeben werden.

Mehr Mülltonnen als im Jahr 2022

Ebenfalls rückläufig sind die Gesamtkosten im Bioabfallbereich. Hier wird das Betriebsergebnis 2022 anteilig abgezogen und kommt es durch eine Subventionierung aus dem Restmüllbereich zu einer Kostenminderung. Außerdem wirkt sich nach Angaben der Stadtverwaltung die erhöhte Anzahl der angemeldeten Tonnen aus. Mit Stand Oktober 2023 waren dies 3810 – das sind 410 mehr als noch 2022.

Konkret sollen sich die Gebühren nach Vorschlag der Verwaltung 2024 wie folgt darstellen: Für die 120-Liter-Restmülltonne werden bei einer Leerung alle 14 Tage 121 statt aktuell 143 Euro fällig. Im Falle einer vierwöchentlichen Abfuhr sind es bei derselben Gefäßgröße 66 statt 77 Euro. Das 240-Liter-Restmüllgefäß (Abfuhr alle 14 Tage) schlägt 2024 mit 230 Euro zu Buche, aktuell sind es noch 280 Euro. Bei den sehr großen Tonnen sind folgende Gebühren geplant: 2149 statt 2537 Euro für das 1100-Liter-Restmüllbehältnis bei einer Leerung einmal wöchentlich sowie 1099 statt 1282 Euro bei 14-täglicher Abfuhr. Konstant bleibt mit sechs Euro der Preis für den Hausmüllsack.

Gebühren für die Annahme von Grünschnitt

71 Euro und damit sieben Euro weniger als jetzt sollen 2024 für die 240-Liter-Bioabfalltonne berechnet werden. Unverändert dagegen bleibt der Preis für den Bioabfallsack. Dafür müssen die Verbraucher nach wie vor zwei Euro zahlen. Keine Veränderungen sind auch bei den Gebühren für die Annahme von Grünschnitt vorgesehen: Die Anlieferung einer Kofferraumladung soll weiterhin 7,50 Euro kosten, eine Kombiladung schlägt nach wie vor mit 15 Euro zu Buche. Wer mit einem einachsigen Anhänger an der Annahmestelle der Stadt Voerde vorfährt, um dort Gehölzschnitt abzuliefern, zahlt 22,50 Euro. Bei einem zweiachsigen Anhänger verdoppelt sich dieser Betrag.

Diese Gebühren steigen im nächsten Jahr

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Voerderinnen und Voerder indes 2024 im Bereich der Schmutzwasserentsorgung: Ein Grund dafür sind erhöhte Mitgliedsbeiträge beim Lippeverband, der die Kläranlage an der Frankfurter Straße in Voerde modernisiert hat. Darüber hinaus fließen nach Angaben der Stadtverwaltung die negativen Betriebsergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 anteilig in die Kalkulation ein. Die Gebühr steigt hier um 55 Cent auf dann 3,13 Euro pro Kubikmeter Abwasser.

Anders sieht die Situation beim Niederschlagswasser aus. Hier beabsichtigt die Stadt, die Gebühr im vierten Jahr in Folge bei 1,19 Euro pro Kubikmeter zu belassen. Die insgesamt zu deckenden Kosten änderten sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Und: Der Verteilungsschlüssel, sprich die versiegelten Privatflächen, die über den öffentlichen Regenwasserkanal entwässert werden, blieben unverändert – mit der Folge, dass sich die Gebühr verstetige.

Deutlich teurer als bisher wird für die Bürgerschaft die Straßenreinigung: Die Gebühr steigt von aktuell 1,54 Euro auf 2,62 Euro pro laufendem Meter. Die Stadt hat die Straßenreinigung beginnend ab 2024 für die nächsten fünf Jahre neu vergeben. Sowohl die Kosten für die Entsorgung als auch für die Reinigung steigen deutlich. Hinzu kommen die negativen Betriebsergebnisse der Jahre 2020 und 2021, die sich ebenfalls auf die Gesamtkosten auswirken.

Eine erhebliche Gebührenanhebung kommt 2024 auch auf die Besitzer von Kleinkläranlagen zu. Der Grund laut Stadtverwaltung: das negative Betriebsergebnis von 2022. Der Verlust müsse an die angeschlossenen Haushalte weitergegeben werden. Wer über eine Grundstücksentwässerungsanlage entsorgt, soll 2024 dafür 125,88 Euro pro Kubikmeter Klärschlamm zahlen, in den drei Vorjahren waren es noch 92,81 Euro.

Der Bau- und Betriebsausschuss hat sich in allen Punkten für die Gebührenplanungen für 2024 ausgesprochen. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der am Dienstag, 5. Dezember, tagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde