Eppinghoven: Keller wieder voll Wasser – Verschärfung droht

Dinslaken Nach den Niederschlägen haben Hausbesitzer in Eppinghoven wieder mit Wasser zu kämpfen. So hat die Stadt darauf reagiert.

In Folge der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr am heutigen Freitag erneut nach Eppinghoven ausrücken, weil wieder Wasser in Keller gelaufen ist. Auf diese Entwicklung reagiert die Stadtverwaltung wie schon in den Tagen nach Weihnachten. Als erste Maßnahme wurde die Talsperre Rotbachsee so eingestellt, dass weniger Wasser in den Rotbach fließt. Die Feuerwehr sowie Stadtbedienstete befinden sich in Rufbereitschaft, falls sich die Situation verschärft, teilt die Verwaltung mit.

Vorsicht, wenn Hausanschlüsse betroffen sind

Erneut wird darauf hingewiesen, dass die Feuerwehr beim Abpumpen in Kellern erst ab einer gewissen Höhe behilflich sein könne. Werden Hausbesitzer selbst aktiv und setzen Pumpen ein, sei dabei mit größter Vorsicht vorzugehen. Vor allem, wenn Hausanschlüsse betroffen sind: Auf keinen Fall sollte in nassen Kellerräumen unvorsichtig mit Strom hantiert werden. Elektrische Geräte, Steckdosen und ähnliches sollten keinen Wasserkontakt haben. In Gefahrensituationen oder wenn die privaten Maßnahmen nicht greifen und das Wasser über zehn Zentimeter anschwillt, sollte unbedingt die Feuerwehr verständigt werden. Diese ist unter der Rufnummer 112 erreichbar.

Feuerwehr befürchtet weitere Einsätze

Ausrücken musste die Feuerwehr bisher zur Eppinkstraße und zum Thomashof. Da das Wasser laut Feuerwehr aktuell hochdrücke, könnten weitere Einsätze dazukommen. Die Feuerwehr steht daher in engem Austausch mit der Stadt Dinslaken, um die Situation genau im Blick zu behalten.

