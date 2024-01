Es ist ein Junge: Das ist Dinslakens Neujahrsbaby 2024

Kristin und Peter Billy mit ihrem Sohn Emil, der am 1. Januar im St. Vinzenz-Hospital geboren wurde.

Dinslaken Das neue Jahr war gerade eine Stunde alt, da wurde im St. Vinzenz-Hospital das erste Baby geboren. Eltern freuen sich über die Geburt von Emil.

Das neue Jahr war gerade eine Stunde alt, da erblickte in Dinslaken im St. Vinzenz-Hospital das erste Baby das Licht der Welt. Um 1 Uhr kam am Montag (1. Januar 2024) der kleine Emil auf die Welt. Später liegt er im Arm seiner Mutter Kristin Billy, an der Seite sein Vater Peter Billy.

