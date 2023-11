Fantastival Dinslaken 2024: Diese Stars sind mit dabei

Dinslaken Die Freilicht AG gibt das Programm für das Burgtheater bekannt. Der Ticketverkauf startet am 5. Dezember. Wer alles auf der Bühne stehen wird.

Dinslaken

Das Fantastival 2024 steht. Bis auf einen Abend ist die verlängerte Festivalwoche vom 10. bis 20. Juli 2024 verplant und für den 15. Juli zieht die Freilicht AG ein Ass aus dem Ärmel: Ronan Keating ist als Jury-Mitglied bei „The Voice of Germany“ derzeit auf dem deutschen Markt gefragter denn je, lässt es sich aber nicht nehmen, in Dinslaken ein Konzert zu geben. Bekannt wurde er in den 1990er Jahren als Frontmann der irischen Band Boyzone. Mit „When You Say Nothing At All“ aus dem Erfolgsfilm „Notting Hill“ und „Live is a Rollercoaster“ gelang ihm der erfolgreiche Start in die Solokarriere.

Gregory Porter tritt beim Fantastival im Burgtheater Dinslaken auf. Foto: Erik Umphery / Fantastival

Für Donnerstag, 11. Juli, wartet die Freilicht AG dann mit einem Weltstar des Jazz auf: Gregory Porter. Der Mann mit dem ausdrucksstarken Bariton und seinem Markenzeichen, der Ballonmütze samt Schal, der nur das Gesicht freilässt, gehört derzeit zu den bekanntesten Jazz-Musikern weltweit. Sein ausgefeiltes Songwriting und seine Texte bescherten ihm unter anderem einen Grammy und einen Echo als Jazz Künstler des Jahres. Auf seinem zuletzt veröffentlichten Album singt er mit Größen wie Jamie Cullum, Lizz Wright, Jeff Goldblum und Moby.

Und das sind die weiteren Highlights:

Eröffnet wird das Fantastival am 10. Juli von Kai Magnus Sting. Der Duisburger präsentiert sein neues Programm „Ja, wie?! Tacheles und Wurstsalat.“

Am 12. Juli wird das Konzert von Emeli Sandé nachgeholt.

Seit 2011 laden die beiden Musiker David Rautenberg und Simon Bröker das Publikum ein, ein bunt gemischtes Liedrepertoire per Text vom Beamer mitzusingen. Geboren wurde das „Rudelsingen“ in Münster, nun findet der Mitmachabend am Samstag, 13. Juli, erstmals im Rahmen des Fantastivals im Burgtheater statt.

Die Stadtwerke Dinslaken präsentieren alljährlich die „Junge Sommernacht der Klassik“ mit jungen Stars der Szene. Das Konzert am Sonntag, 14. Juli, wird zu einem besonderen audiovisuellen Erlebnis. Die Pianistin Hanni Liang wird am Flügel von der Lichtkünstlerin Katrin Bethge mit analogen Lichtprojektionen begleitet. Hanni Liang, hier in der Region insbesondere durch ihre Auftritte im Rahmen des Klavierfestival Ruhr bekannt ist, hat sich mit partizipatorischen Konzept-Konzerten mit Botschaft einen Namen gemacht. „Die Junge Sommernacht der Klassik“ bringt sie erstmals mit der Hamburgerin Katrin Bethge zusammen, die lichtbrechende Objekte, Flüssigkeiten und alltägliche Materialien auf der Arbeitsfläche eines Overheadprojektors bewegt, wodurch live und inspiriert von der Musik kosmische wie mikroskopische Räume aus Licht entstehen.

Vor 20 Jahren begann die Karriere von Thekentratsch in der Alten Apotheke in Dinslaken. Am 17. Juli sorgen „die Becker und Frau Sierp“ mit ihrem speziell für diesen Abend zusammengestellten Programm „20 Jahre Thekentratsch – das dicke Ende kommt“ garantiert für „emoción“ im Burgtheater.

Auch Stefan Stoppok ist ein immer wieder gern gesehener Gast im Fantastival. Am 18. Juli spielt er mit seiner Band Tracks aus dem neuen Album „Teufelsküche“.

Sasha tritt am 19. Juli im Burgtheater Dinslaken auf. Foto: Olaf Heine

Und auch er war schon mal da: Sasha erlangte mit Hits wie „If You Believe“ oder „I Feel Lonely“ Ende der 90er Jahre weltweit großen Ruhm und hält sich seitdem ganz oben. Auch wenn sein Fantastival-Debüt 2019 verregnet war, stand schon damals für ihn und seine Band fest: „Wir kommen wieder“. Am 19. Juli ist es nun so weit.

Eine feste Tradition ist die bereits schon wieder so gut wie ausverkaufte „Sommernacht des Musicals“ zum Abschluss des Fantastivals, 2024 am 20. Juli.

Und auch das gehört seit vielen Jahren dazu: Die Freilicht AG und die Volksbank Rhein-Lippe laden alle ältesten Kindergartenkinder und die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse aus Dinslaken, Voerde und Hünxe zu einer vorstellung der Burghofbühne Dinslaken ins Burgtheater ein. Im kommenden Fantastival sehen sie „Peterchens Mondfahrt“.

Vorverkauf startet am 5. Dezember

Der Vorverkauf für das Fantastival startet am Dienstag, 5. Dezember in der Stadtinformation am Rittertor, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über www.fantastival.de. Für die „Sommernacht des Musicals“ werden jetzt schon Resttickets angeboten. Für einige Veranstaltungen kommt die Freilicht AG dem Wunsch vieler Festivalbesucher nach festen Platzkarten nach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde