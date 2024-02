Dinslaken Wegen Aktion „One billion rising“: Die Frauen in der SPD Dinslaken äußern sich zum Thema Femizide. Wofür sie eine Gesetzesänderung fordern.

Seit 2014 tanzen weltweit Frauen am 14. Februar unter dem Motto „One billion rising“ gegen männliche Gewalt. Die „Milliarde“ steht für die statistische Aussage der UN, dass ein Drittel aller Frauen und Mädchen in ihrem Leben Opfer von Gewalt werden. Grund genug für die Frauen in der SPD-Dinslaken, nach Jahren in denen sie mitgetanzt haben, sich in diesem Jahr auch politisch zu diesem Thema zu Wort zu melden. Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren von Karin Budahn-Diallo für Dinslaken organisiert wurde, findet auch in diesem Jahr statt. Die Frauen in der SPD mutmaßen, dass durch „die fragwürdige Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten“ – wie es in einem Schreiben an die Redkaktion heißt – die Veranstaltung in diesem Jahr erst „auf dem letzten Drücker“ beworben wurde.

„Gewalt gegen Frauen ist auch in Deutschland ein Problem!“, schreiben die SPD-Frauen und weiter: „Gewalt gegen Frauen findet in allen sozialen Schichten und Bevölkerungsgruppen statt. Googelt man im Internet ,getötete Frau Dinslaken‘ findet man aus der Zeit von 2005 bis heute sechs tote Frauen und ein Mädchen die einen gewaltsamen Tod sterben mussten“, heißt es.

SPD-Frauen Dinslaken: „Nicht vergessen wollen wir die 12 Männer, die ebenfalls Opfer einer Beziehungstat wurden“

Im vergangen Jahr 2023 wurden laut der Internetseite „#Femizid in Deutschland 2023“ 193 Frauen und Mädchen getötet, zudem 131 Frauen teils lebensgefährlich verletzt und weitere 22 Frauen mit dem Tode bedroht. Begangen wurden diese Taten von 328 Männern. Als Quelle dienten hier lediglich Zeitungsberichte, wie der über die junge Frau und Mutter die am 1. Oktober 2023 in kurzer Entfernung von Dinslaken, in Walsum, angefahren und zu Tode geprügelt wurde. „Nicht vergessen wollen wir die 12 Männer, die ebenfalls Opfer einer Beziehungstat wurden. Was wir noch nichts wissen ist, wie viele Frauen im vergangen Jahr in unserem Land lediglich geschlagen, Opfer von psychischer Gewalt oder vergewaltigt wurden“, heißt es weiter.

Die Frauen in der SPD Dinslaken fordern eine Gesetzesänderung die Beziehungsdramen, Familientragödien und ähnliches klar als das bezeichnen, was sie in der Regel seien: Femizide. „Die Herabsetzung eines Strafmaßes, aufgrund einer Affekttat, weil Männer aus Eifersucht oder vermeintlicher, überholter Besitzvorstellungen an Frauen und Kindern schlagen oder töten, darf es nicht mehr in der bisher gelebten Form geben.“

