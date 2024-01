Feuerwehr Dinslaken: David Marten ist neuer Vize-Chef

Dinslaken Der neue Vize-Chef der Dinslakener Feuerwehr wurde von der Bürgermeisterin empfangen: „Ich bin froh, Teil dieses Teams zu sein“.

David Marten verstärkt seit Jahresbeginn die Dinslakener Feuerwehr als stellvertretender Fachdienstleiter. Der 38-Jährige hat nach seinem Studium als Rettungsingenieur an der Technischen Hochschule Köln in der Sicherheitsforschung gearbeitet. Nach der Qualifizierung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst war er zunächst bei der Feuerwehr Düsseldorf und zuletzt in Ratingen als stellvertretender Amtsleiter tätig. Sein besonderes Interesse gilt dem Phänomen „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ und der Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Gut ausgestattete und engagierte Feuerwehr

„Dinslaken verfügt über eine technisch sehr gut ausgestattete, hochprofessionelle und engagierte Feuerwehr. Ich bin froh, Teil dieses Teams zu sein“, betont Marten. In seiner Freizeit engagiert sich der dreifache Vater gerne in seiner Kirchengemeinde.

Mit einem Blumenstrauß begrüßte Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel den Oberbrandrat: „Die Feuerwehr ist unverzichtbar für Dinslaken und ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Kompetenzen für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt einbringen.“ Sie freue sich, dass man jemanden mit viel Erfahrung für Dinslaken gewinnen konnte.

