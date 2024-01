Feuerwehr Dinslaken: Einsatz für alle Einheiten in Hiesfeld

Die gesamte Feuerwehr Dinslaken rückte am Freitagnachmittag zu einem Bauernhof an der Försterstraße aus.

Dinslaken Die Feuerwehr Dinslaken rückte am Freitag zu einem Bauernhof an der Försterstraße aus. Wenig später gab es einen weiteren Brand.

Brand auf einem Bauernhof - diese Meldung ging am Freitagnachmittag bei der Feuerwehr ein. Deshalb rückten alle Einheiten der Feuerwehr Dinslaken sowie Einsatzkräfte der Kreisleitstelle zur Försterstraße in Hiesfeld aus. Der Brand befand sich, wie die Feuerwehr mitteilt, in einer Wohnung oberhalb einer Stallung. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Personen das Gebäude verlassen und waren alle Tiere aus dem Objekt geführt worden.

Solange dauerte der Einsatz

Um den Brand löschen zu können, mussten die eingesetzten Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz und mit Strahlrohren ausgestattet, vorgehen. Der eigentliche Brand konnte so schnell gelöscht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten dauerten Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen etwas an. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort. Nach ca. 2,5 Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle abrücken.

Weiterer Einsatz am Dohlenweg

Einen Garagenbrand musste die Feuerwehr Dinslaken am Freitagabend (19. Januar) am Dohlenweg löschen. Foto: Feuerwehr Dinslaken / Privat

Gegen 21.12 Uhr wurden die Einheiten Hauptwache, Hiesfeld und Stadtmitte erneut alarmiert. Diesmal musste ein Garagenbrand auf dem Dohlenweg gelöscht werden. Hierzu gingen die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in die Brandstelle vor. Neben einigen Gegenständen befanden sich auch drei Gasflaschen in der Garage. Die Gasflaschen wurden mit den mitgeführten Strahlrohren gekühlt und dann nach draußen gebracht. Ebenso wie einige der verbrannten Gegenständen. Aufgrund der Temperaturen gefror das Löschwasser auf der Straße. Din-Service-Mitarbeiter wurden verständigt, um die Eisfläche abzustreuen. Gegen 22.40 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte rückten zu ihren Standorten ein.

