Feuerwehr Dinslaken löschte Tankwagen im Gewerbegebiet

Dinslaken Während des Einsatzes klagten sechs Feuerwehrleute über Krankheitssymptome. Einer musste im Krankenhaus behandelt werden

Die Feuerwehr Dinslaken wurde am Dienstagvormittag zu einem Lkw-Brand auf einem Industriegelände an der Thyssenstrasse gerufen. Neben der Einheit Hauptwache wurden auch die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte und Hiesfeld sowie die Einheit Eppinghoven mit einem zusätzlichen Tanklöschfahrzeug in das Gewerbegebiet alarmiert.

Denn dort war ein sogenanntes schweres Saug-Druckfahrzeug (Tankfahrzeug) im Bereich der abgasseitigen Vakuumanlage heiß gelaufen und hatte Feuer gefangen. Ein „umfangreicher Löschangriff mit mehreren unabhängig voneinander wirkenden Löschmitteln, sorgte für eine entsprechende Kühlung“, so die Feuerwehr. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeugteile und die Beladung des Fahrzeugs konnte somit verhindert werden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Leichte Kranheitserscheinungen

Im Verlauf des Einsatzes meldeten sich allerdings sechs Mitarbeiter, die über leichte Krankheitserscheinungen klagten. Sie wurden durch Mitarbeitende des Rettungsdienstes behandelt. Fünf Mitarbeiter konnten im Anschluss wieder ihrer Arbeit nachgehen. Ein sechster Mitarbeiter wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Was der Auslöser für die gesundheitlichen Probleme war, dazu konnte die Feuerwehr am Mittwoch nichts sagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde