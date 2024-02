Feuerwehr Hünxe bei Autounfall in Bruckhausen im Einsatz

Hünxe Zu einem Autounfall wurden die Feuerwehr Hünxe am Morgen des Rosenmontags alarmiert. Das erwartete die Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Die Woche des Straßenkarnevals begann für die Feuerwehrleute in Hünxe mit einem Einsatz: Am Rosenmontag alarmierte die Kreisleitstelle Wesel die Einheiten Hünxe und Bruckhausen um 7.48 Uhr zum Sternweg. An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung einer verletzten Person sowie die Polizei bei der Unfallaufnahme. Nach etwa 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken.

Weiterer Einsatz bereits am Tulpensonntag absolviert

Auch am Morgen des Tulpensonntags waren die Einsatzkräfte in Hünxe schon aktive. Die Einheit Hünxe wurde zu einer zeitkritischen Tragehilfe in den Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Auf der Gahlener Straße unterstützten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe den Rettungsdienst beim Transport einer Person in den Rettungswagen. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Hünxe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde