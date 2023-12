Die Hünxer Feuerwehr war auch am ersten und zweiten Weihnachtstag mehrfach im Einsatz (Symbolbild).

Feuerwehreinsatz Feuerwehr Hünxe: Mehrere Einsätze an den Weihnachtstagen

Hünxe Umgestürzte Bäume und ein Heimrauchmelder, der Alarm geschlagen hatte, führten für die Hünxer Feuerwehr zu weiteren Einsätzen an den Feiertagen.

Das Wetter führte auch am ersten Weihnachtstag zu einem Einsatz der Feuerwehr Hünxe: Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden um 11.34 Uhr zum Opschlagweg in Hünxe alarmiert. Dort war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag standen die Funkmeldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe nicht still. Zu zwei weiteren Einsätzen rückten die Einsatzkräfte aus.

Um 2.54 Uhr wurde die Einheit Hünxe zu einem Sturmschaden an der Wilhelmstraße alarmiert. An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Nachdem die Straße von Laub und Ästen befreit war, konnte der Einsatz nach etwa 90 Minuten beendet werden.

Die Einsatzkräfte aus Bruckhausen wurden am zweiten Weihnachtstag um 7.56 Uhr in den Ferdinand-Freiligrath-Weg alarmiert. In einer Wohnung hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen, woraufhin aufmerksame Nachbarn den Notruf absetzten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu der betroffenen Wohneinheit und erkundete den Bereich mit einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz. Auch nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte kein Schaden festgestellt werden. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

