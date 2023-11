Feuerwehr Voerde: Abschlussprüfung im Kraftwerk

Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks in Möllen fand die praktische Prüfung der Feuerwehrleute statt. Zu den Aufgaben gehörte es, eine dreiteilige Schiebeleiter in Stellung zu bringen.

Voerde. Das Gelände des Kraftwerks in Möllen als Prüfungsort: Zum Abschluss ihrer Grundausbildung legten hier Feuerwehrleute ihre Prüfung ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Voerde kann sich über Verstärkung freuen, denn dreizehn Feuerwehraspiranten absolvierten die finale Prüfung ihrer Grundausbildung erfolgreich und sind ab sofort einsatzbereit.

Samstagmorgen um 9.30 stehen die dreizehn Prüflinge schon in den Startlöchern. Das leuchtende neongelb auf ihrer Schutzkleidung strahlt im Kontrast zum Grau der alten Steag Anlage, wo die Prüfung wie in den letzten Jahren stattfindet. Auch während der fünfwöchigen Grundausbildung nutzte die Feuerwehr Voerde das Industriegelände für das Erproben und Simulieren verschiedener Einsätze. Vor dem praktischen Prüfungsteil musste jeder Feuerwehranwärter auch eine theoretische Prüfung ablegen, in welcher es hauptsächlich um die Abfrage nach Gefahren an der Einsatzstelle und um Rechtliches ging.

Bei der Prüfung werden Erinnerungen wach

Dann geht es endlich los. Auf zwei Mannschaftswagen verteilt und unter dem wachsamen Blick der Wehrführung und den Löschzugführern aus Voerde, Möllen, Spellen, Löhnen und Friedrichsfeld fahren die Prüflinge mit Blaulicht ins alte Kraftwerk ein. „Es werden drei Angriffe simuliert”, erklärt Marina Ingenhorst den Prüfungsverlauf. „Ein Löschangriff mit Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer, ein Schaumangriff und zuletzt ein Angriff mit der Schiebeleiter.” Sie selbst ist Maschinistin beim Löschzug Friedrichsfeld und schon seit 28 Jahren bei der Feuerwehr. Der heutige Tag lässt auch sie sich an ihre eigene Prüfung erinnern.

Drei Aufgaben mussten bei der praktischen Prüfung erledigt werden. Bei einer spielte eine Schiebeleiter eine Rolle. Ort der Prüfung war das Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks in Möllen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Schläuche werden getragen, ausgerollt, Schaumkanister transportiert, angeschlossen, Befehle und Zurufe durchdringen das konzentrierte Arbeiten der Prüflinge. Dass es bei dieser Arbeit besonders um Geschwindigkeit geht, wird in dieser Einsatzsimulation mehr als deutlich. Marina Ingenhorst, die sich auch um die Social Media Arbeit der Voerder Feuerwehr kümmert, kommt mit dem Fotografieren kaum hinterher. „Die sind schneller als ich fotografieren kann”, bemerkt sie stolz.

Die Zusammenarbeit ist bei den Einsätzen wichtig

Auch der Prüfungsleiter und Stadtbrandmeister Dirk Bosserhoff ist mehr als zufrieden mit seinen Prüflingen. Nach jedem Prüfungsteil gibt er den Aspiranten konstruktives Feedback zu ihrer Arbeit. „Ich bin begeistert”, sagt er euphorisch. Es komme in der Prüfung und auch bei einem richtigen Einsatz vor allem auf die Zusammenarbeit an, erklärt er.

Darum legt er auch in seiner Prüfungsabnahme ein besonderes Augenmerk auf das Umsetzen von Absprachen miteinander. In diesem Jahr sticht die Leitung der Feuerwehranwärter besonders heraus, betont Bosserhoff und dass, obwohl alle noch sehr jung seien. Das liegt wohl vor allem daran, dass die meisten der Prüfungsteilnehmer bereits bei der Jugendfeuerwehr aktiv waren. Der Stadtbrandmeister freut sich, in der Zukunft mit so professionellen Kollegen zusammen zu arbeiten. Im Frühjahr findet für die jungen Feuerwehrleute dann eine weitere Grundausbildung mit einer Fokussierung auf medizinischer Versorgung statt.

Sie haben die Prüfung bestanden

Die Prüfung mit Bravour bestanden haben: Christian Bruns, Christian Glasen, Jonas Hölser, Tobias Imgold, Jakob Jordans, Philip Lemm, Lucas Mallzahn, Julian Przybilla, Moritz Ruberg, Luke Steenmanns, Jonas Thiemann, Johannes Wibbelhoff und Jana Schlombs.

