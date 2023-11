Die Feuerwehr wurde am Montag zu einem Einsatz in einem Seniorenheim in Voerde alarmiert.

Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Voerde: Gasgeruch in Seniorenheim

Voerde Anwohner alarmierten am Montagmittag wegen Gasgeruchs die Feuerwehr. Im Laufe des Einsatzes stellte sich dann der wahre Verursacher heraus.

Die Feuerwehreinheiten Voerde, Möllen und Löhnen sowie der Rettungsdienst sind am Montagmittag gegen 11.45 Uhr alarmiert worden, weil Anwohner des Seniorenheims an der Frankfurter Straße in Voerde Gasgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt hatten. Parallel wurde der Gasnetzbetreiber von der Kreisleitstelle informiert. Die Einsatzkräfte nahmen in dem Gebäude Gasmessungen vor. Eine Erdgasbelastung konnte nicht nachgewiesen werden.

Feststellbar war aber ein Benzingeruch im Gebäude und nach kurzer Suche war der Übeltäter auch schnell ausgemacht, wie die Feuerwehr berichtet. Ein vor dem Gebäude abgestellter Roller mit undichtem Vergaser entpuppte sich als Verursacher. Der Roller stand direkt neben der Belüftungsanlage, sodass die Benzindämpfe in das Gebäude gezogen wurden. Das Gefährt wurde beiseitegestellt und der ausgelaufene Kraftstoff mithilfe von Bindemitteln aufgenommen. Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet.

