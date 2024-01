Forum Hünxe hat einige Pläne für die gesamte Gemeinde parat

Das Weinfest in Krudenburg war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Das Forum Hünxe plant eine Neuauflage – neben anderen Projekten.

Hünxe Zur Versammlung lädt das Forum Hünxe in die Gaststätte Dames ein. Was bei dem Treffen alles besprochen werden soll und welche Projekte anstehen.

Das Forum Hünxe versteht sich als Plattform für alle, die Ideen zur Gestaltung der Gemeinde Hünxe und ihrer Ortsteile haben. Ganz in diesem Sinne lädt der gemeinnützige Verein zum Treffen am Mittwoch, 31. Januar, um 19.30 Uhr in die Gaststätte Dames (Dorstener Straße 16) ein.

Stromkästen in Hünxe sollen neuen Look bekommen

So möchte der Verein einigen Stromkästen im Ortsteil Hünxe einen neuen Look verpassen. Vorbild ist die Aktion des TuS Drevenack und des Quartiersmanagements, bei der im vergangenen Jahr zahlreiche Drevenacker Versorgungskästen verschönert wurden. Gemeinsam mit Quartiersmanagerin Annelie Giersch soll die Idee nun für Hünxe konkretisiert werden.

Für Krudenburg schwebt dem Verein außerdem die Gestaltung eines kleinen Weinbergs am dortigen Schützenheim vor, der gemeinsam mit der Krudenburger Dorfgemeinschaft entwickelt werden soll. Anlass ist das 1. Hünxer Weinfest, das vom Verein im vergangenen Jahr erfolgreich auf die Beine gestellt wurde. Das Fest soll 2025 wiederholt werden. Nicht zuletzt möchte das Forum Hünxe wieder zum kulturellen Leben in der Gemeinde beitragen und plant unter anderem eine Fortsetzung der „Lesung im Gewächshaus“ mit Rezitator Werner Seuken und Musiker Cesare Siglarski.

