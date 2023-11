Dinslaken: Friedensbotschaft aus Gaza erneut auf der Bühne

Dinslaken Der Dinslakener Regisseur Adnan Köse inszeniert das Stück „Ich werde nicht hassen“ nach den Erinnerungen eines palästinensischen Arztes neu.

Vor vier Jahren, im November 2019, brachte Adnan Köse das unfassbare Leid, aber auch die beeindruckende Fähigkeit zur Versöhnung von Dr. med. Izzeldin Abulaish auf die Bühne. Es gab wohl damals keinen im Dachstudio Dinslaken, den Köses Einpersonenstück nach den Erinnerungen des ersten palästinensischen Arztes in Israel, der 2009 bei einem Angriff des israelischen Militärs auf Gaza drei Töchter und deren Cousine verlor, nicht erschüttert hat. Abulaish zog 2011 nach Kanada, setzte sich als Autor für den Frieden im Nahen Osten ein. „Es ist Zeit, dass wir uns hinsetzen und endlich miteinander reden.“ Dieses Zitat stand 2019 hervorgehoben hier in der NRZ Dinslaken in der Besprechung von Köses Bühnenfassung von „Ich werde nicht hassen“.

Publikumsgespräch mit Dinslakener Kulturdezernentin

Nun ist die Botschaft Abulaishs dringender und verzweifelter denn je. Deshalb hat Adnan Köse „Ich werde nicht hassen“ neu inszeniert. Im Anschluss an die Vorstellung am Samstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr im Dachstudio Dinslaken folgt ein Publikumsgespräch mit dem Regisseur und Hauptdarsteller und der Dinslakener Kulturdezernentin Dr. Tagrid Yousef. Eine zweite Aufführung am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr ist als Familienvorstellung angesetzt. Karten gibt es ab 15 Euro in der Stadtinformation am Rittertor sowie über Reservix.de. Abendkasse: 17 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde