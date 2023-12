Friedensdorf Dinslaken sammelt Geschenke für Kriegskinder

Die kranken Kinder, die vom Friedensdorf aufgenommen werden, kommen nur mit der Kleidung, die sie am Leib tragen, in Deutschland an.

Dinslaken Das Friedensdorf Dinslaken/Oberhausen ruft im Rahmen der Aktion „Zauber ein Lächeln“ dazu auf, Kriegskindern gut erhaltene Kleidung zu schenken.

Das Friedensdorf wiederholt in diesem Jahr die erfolgreiche Geschenkaktion „Zauber ein Lächeln“, um Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten mit dringend benötigter Bekleidung eine Freude zu bereiten. Ziel dieser Aktion ist es, den Mangel an gut erhaltener Kinderbekleidung zu beheben und den Kindern während ihres Aufenthaltes zur medizinischen Behandlung in Deutschland mit warmer Herbst- und Winterbekleidung zu bedenken.

Die verletzten und kranken Kinder, die im Friedensdorf aufgenommen werden, kommen nur mit der Kleidung, die sie am Leib tragen, in Deutschland an. In vielen Fällen fehlen sogar grundlegende Kleidungsstücke wie Socken oder Schuhe. Während der Aufenthalte in den deutschlandweiten Kliniken, die die verletzten und kranken Kinder kostenfrei behandeln, benötigen die Kinder eine ausreichende Menge an gut erhaltener Wechselkleidung.

Dies gilt auch für die Rehabilitationsphase auf dem Gelände des Oberhausener Friedensdorfes. Wenn die Kinder genesen in ihre Heimatländer zu ihren Familien zurückkehren, dürfen sie ihre Rückreisetaschen mit Kleidung füllen. Hierbei wird auch an ihre Geschwister gedacht. Neue Kleidung kann die Kinder und ihre Familien in ihrer Heimat nachhaltig unterstützen. Darüber hinaus benötigen bis zu 40 Prozent der Kinder im Dorf orthopädische, maßgefertigte Schuherhöhungen, für die gebrauchte oder kaputte Schuhe ungeeignet sind. Daher bittet das Friedensdorf nicht nur um neue Bekleidung, sondern auch um neue Schuhe. Darüber hinaus freut sich die Kinderhilfsorganisation über Hygieneartikel und Bastelmaterialien für ihre Schützlinge.

So kann man helfen

Wie im vergangenen Jahr stehen für alle, die sich an der „Zauber ein Lächeln“-Aktion beteiligen möchten, limitierte Taschen bereit, die als ungefähre Maßeinheit für Spenden dienen. Wer eigene Taschen oder Kartons zuhause hat, darf die Bekleidung und Schuhe auch gerne in diesen verpacken und abgeben.

Das Friedensdorf bittet um die großzügige Unterstützung in Form von Bekleidung für Jungen und Mädchen in den Größen 98 bis 164, insbesondere T-Shirts, leichte Jacken und Jogginghosen. Turnschuhe und Hausschuhe (ähnlich wie Crocs) in den Größen 27-42 werden dringend benötigt. Die Friedensdorf-Schützlinge freuen sich zudem immer über Bastelmaterialien wie Papier, Pappe, Stifte oder Klebestifte (außer Flüssigkleber). Ebenfalls gebraucht werden Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Shampoo, Duschgel und Feuchttücher.

Die Taschen sind in der Friedensdorf-Zentralstelle (Lanterstraße 21, Dinslaken) sowie in den Interläden in Sterkrade und Alt Oberhausen und in „Friedas Welt“ in Schmachtendorf erhältlich. Teilnehmende der Aktion dürfen die Taschen gerne nach Abschluss der Aktion behalten. Die Spenden können an der Friedensdorf-Zentralstelle montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 15.30 Uhr abgegeben werden. Der letzte Abgabetermin für Spenden ist Freitag, 15. Dezember.

Alternativ können Kleidung, Schuhe oder Bastelmaterialien auch über Online-Versandhändler erworben und an die Zentralstelle adressiert werden. Wer sich lieber mit einer Geldspende an der Aktion beteiligen möchte, kann dies unter dem Spendenstichwort „Zauber ein Lächeln“ tun, um die Kinder des Friedensdorfes zu unterstützen.

