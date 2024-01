Gänseblümchen Voerde: Feiern - und kranken Kindern helfen

Voerde Der Verein Gänseblümchen lädt am Samstag zur Karnevalsfeier in Voerde ein. Dabei werden Spenden für die Aktionen im Jahr 2024 gesammelt.

Aufregend und erfolgreich war das Jahr 2023 für den Voerder Verein Gänseblümchen. Zunächst sah es nach einer Absage der traditionellen Veranstaltung „Steiger Dich rein“ aus - der Veranstaltungsort Trabrennbahn in Dinslaken stand nicht mehr zur Verfügung, die Kathrin-Türks-Halle wäre zu teuer gewesen. Nachdem die NRZ berichtet hatte, war der Zuspruch so groß, dass der Verein die Benefiz-Versteigerung für krebskranke Kinder doch auf die Beine stellte - in Voerde.

„Dank vieler Helferinnen und Helfer konnten wir innerhalb von drei Monaten eine tolle Tombola mit 1300 Preisen und eine Auktion mit fast 80 Artikeln auf die Beine stellen“, bilanziert der Verein, der mit der Resonanz der Veranstaltung am 3. Dezember „sehr zufrieden“ war: Die Einnahmen beliefen sich auf 13.164 Euro „Dieses Ergebnis hätten wir Ende August nie erwartet. Wir sind daher sehr glücklich über diese tolle Summe“, so der Verein. Und weiter: „Wir bedanken uns natürlich bei allen Spenderinnen und Spendern. Denn nur dadurch können wir auch in 2024 viele tolle Aktionen durchführen.“

Das ist für 2024 geplant

Die erste Aktion startet bereits am Donnerstag, 4. Januar. Dann geht es mit über 15 Familien in den Moviepark. Am Samstag, 6. Januar, ist dann eine Aktion für die „Großen“ bzw. Eltern geplant: Eine Karnevalsparty bei Feuer & Flamme in Voerde. Einlass ist um 19.11 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. DJ Hasi wird die Feierwütigen einheizen. An dem Abend werden drei Kindertanzgruppen (u.a. von der KG „We sind wer dor“) für Unterhaltung sorgen. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Mit dieser Aktion will der Verein weitere Spenden für 2024 sammeln und hofft, „dass es ein toller Abend mit vielen Gästen wird.“ Es gibt keinen Kostümzwang und Gäste sind herzlich willkommen.

Auch am Tulpensonntagszug in Voerde nimmt Gänseblümchen teil. Die Kinder freuen sich schon sehr, auf dem Karnevalswagen dabei zu sein.

Zwei Erholungsfahrten in 2024 stehen bereits fest. Erstmals fliegt der Verein mit sieben Familien nach Mallorca. Vom 10. bis 20. Juli hat Gänseblümchen dort eine große Finca gemietet und wird sich selbst verpflegen. Für einige ist es der erste Flug ihres Lebens.

In den Herbstferien geht’s in ein Gästehaus auf Sylt. Auch dort können wieder sechs bis sieben Familien mitfahren. „In erster Linie nehmen wir Familien mit, deren Kinder nach der Intensivtherapie eine Erholung benötigen“, so der Verein: „Die Eltern haben dies meistens genauso nötig, da es für sie auch wichtig ist, sich untereinander auszutauschen.“

