Getötetes Mädchen (3) in Dinslaken: Eltern schweigen weiter

Die Anteilnahme in Dinslaken war nach Bekanntwerden der schrecklichen Tat groß: Viele Menschen stellten Kerzen vor das Haus, in dem das dreijährige Mädchen gestorben sein soll (Archivbild).

Dinslaken Im Fall des getöteten Mädchens in Dinslaken will die Staatsanwaltschaft schon bald Anklage erheben. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Im Fall des getöteten dreijährigen Mädchens in Dinslaken äußern sich die Eltern nach wie vor nicht zu der Tat. „Es gibt keine Einlassung der Angeklagten zum Anklagevorwurf“, sagt Staatsanwalt Martin Mende auf NRZ-Anfrage. Der Mutter und dem Vater wird vorgeworfen, ihr Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet zu haben. Tagelang sollen sie ihre Tochter Anfang Oktober im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hünxer Straße eingesperrt haben.

Die Leiche des Kindes hat der Vater anschließend in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen. Die Polizei geht davon aus, dass der Leichnam mit einem Bollerwagen transportiert worden sein könnte. Von dem Beweismittel fehle trotz einer großen Suchaktion weiterhin jede Spur, so Mende.

Staatsanwaltschaft will Anfang 2024 Anklage erheben

Die Staatsanwaltschaft Duisburg will zu Beginn des nächsten Jahres Anklage gegen die Eltern erheben – wegen Mordverdachts. „Wir hatten gehofft, dass wir es noch 2023 schaffen, aber es sind noch nicht alle polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen“, erklärt der Staatsanwalt. Mit der Hauptverhandlung rechnet Mende im März. Das Ehepaar sitzt weiterhin in Untersuchungshaft, die Mutter im Gefängnis in Dinslaken, der Vater in Duisburg-Hamborn.

Parallel läuft das Verfahren gegen sieben Mitarbeitende des Jugendamtes der Stadt Dinslaken. Gegen diese besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. „Wir haben einen umfassenden Fragenkatalog erstellt, der uns vom Jugendamt beantwortet wurde“, sagt der Staatsanwalt. Inwiefern sich der Verdacht dadurch erhärtet, dazu sagt Martin Mende nichts.

