Dinslaken SPD fordert seit Wochen Antworten zur Versetzung der Gleichstellungsbeauftragten. Die Bürgermeisterin reagierte nicht - nun legt die SPD nach.

Als Bürgermeisterin Michaela Eislöffel im November vergangenen Jahres überraschend die langjährige Gleichstellungsbeauftragte Karin Budahn-Diallo abberufen und mit sofortiger Wirkung in den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) versetzt hat, war die SPD empört. Sowohl was die Art und Weise der Abberufung betrifft – die Bürgermeisterin hat der Betroffenen einen „Maulkorb“ verpasst und gleichzeitig in einem mehrseitigen Schreiben an alle Stadtverordneten ihre auch persönlichen Vorwürfe gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten ausgebreitet – als auch inhaltlich. Die Sozialdemokraten haben der Bürgermeisterin daraufhin eine Reihe Fragen dazu geschickt. Weil dieses Schreiben seit Dezember unbeantwortet geblieben ist, hat die SPD nun eine offizielle Anfrage an die Verwaltung gestellt.

„Die SPD-Fraktion verurteilt die Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten auf das Schärfste“, betont die Fraktion in dem Schreiben an Michaela Eislöffel. Diese habe „durch die Art und Weise der Versetzung in den Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes ein neues Kapitel im Umgang mit Personal, mit Beteiligung des Verwaltungsvorstands und des Personalrats aufgeschlagen“.

Versetzung in „hochsensiblen Bereich“

Insbesondere „aufgrund der vor kurzem massiv aufgekommenen medialen Aufmerksamkeit, der Unruhe und Unsicherheit der Mitarbeitenden in dem Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes“ im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des in Dinslaken getöteten Zwillingsmädchens sei „diese Entscheidung ‚von oben herab‘ nicht nachvollziehbar.“ Es sei vor diesem Hintergrund „unverständlich, warum Sie, noch vor wenigen Wochen Ihre Fürsorgepflicht und Unterstützung der Mitarbeitenden betonend, nun eine Beschäftigte, zu der Sie wohlgemerkt nach eigener Aussage kein Vertrauen mehr haben, in diesen hochsensiblen Bereich gegen ihren Willen versetzen“, so die SPD.

Hat die Bürgermeisterin im Alleingang gehandelt?

Die SPD-Fraktion stellt dazu eine Reihe Fragen, die klären sollen, ob die Bürgermeisterin im Alleingang gehandelt oder andere Stellen der Verwaltung einbezogen hat. So wollen die Sozialdemokraten etwa wissen, ob der Fachdienst Personalmanagement im Vorfeld beteiligt worden sei – und, falls dem nicht so sei, ob dies „dem üblichen Vorgehen bei Umsetzungen/Abordnungen“ entspreche. Gleiches gelte für den Geschäftsbereich Jugend und Soziales: „Wurde der VB 2, konkret der GB 7 im Vorfeld beteiligt? Wenn nein, warum nicht?“

„Wurde der Personalrat im Vorfeld beteiligt oder angehört?“ Auch diese Frage stellt die SPD. Und falls dies nicht erfolgt sei, weil eine Beteiligung oder Anhörung laut Landespersonalvertretungsgesetz dafür nicht vorgesehen sei: „Warum ist keine Information im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit erfolgt, da Ihnen eben dies, wie Sie betonen, besonders wichtig ist?“ Ob dies „dem üblichen Vorgehen bei Umsetzungen/Abordnungen etc.“ entspreche?

Gab es eine offene Stelle im ASD?

Ein weiterer Fragenblock beschäftigt sich mit der Versetzung der Gleichstellungsbeauftragten in den Allgemeinen Sozialen Dienst. Sie habe Karin Budahn-Diallo „entgeltgleich entsprechend ihrer Ausbildung und Erfahrung als Diplom-Sozialarbeiterin zur Unterstützung des Allgemeinen Sozialen Dienstes ... abgeordnet“, das hatte die Bürgermeisterin in der Mail an die Stadtverordneten geschrieben. Die SPD fragt nun, ob es sich „bei der im Bereich des ASD betroffenen Stelle um eine vakante Stelle“ gehandelt habe oder wo diese Stelle im Stellenplan ansonsten bisher verortet gewesen sei.

Sollte es sich um eine vakante Stelle gehandelt haben: Gab es für diese Stelle bereits ein Verfahren zur (Wieder-)Besetzung? Wenn ja, wie war der Stand dieses Verfahrens?“ Und: „Wenn ja, entspricht die Bewertung dieser Stelle laut Geschäftsverteilungsplan der Eingruppierung?“

Versetzung „zeitlich befristet“?

Sollte es Differenzen zu der Bewertung und der Eingruppierung geben, „wie gedenken Sie mit diesem Umstand im Sinne der Gleichberechtigung der Mitarbeitenden vor Ort umzugehen?“, fragt die SPD. Zudem wollen die Sozialdemokraten wissen, ob die Versetzung zeitlich befristet sei, wie der Plan für die Zeit nach der zeitlichen Befristung aussehe, wie lange die übliche Einarbeitungszeit für die Stelle im Allgemeinen Sozialen Dienst betrage und ob im Vorfeld „fachspezifische Schulungen“ zu absolvieren seien.

Hintergrund: Die Personalie hat zu vielen Protesten geführt. Unter anderem gab es eine Unterschriftenliste gegen die Versetzung, auf der auch die Namen der gesamten vorherigen Stadtspitze zu finden waren, und die ehemalige Hünxe Gleichstellungsbeauftragte Anke Schott hat die Kommunalaufsicht in der Sache eingeschaltet.

