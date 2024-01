Großdemo: Hiesige Landwirte unterwegs nach Berlin

Auch Landwirte aus Dinslaken, Voerde und Hünxe hatten sich am Montag (8. Januar) an den bundesweiten Protestaktionen gegen die deutsche Agrarpolitik beteiligt und waren mit einer großen Treckerkolonne ab frühmorgens auf der B8 unterwegs (Archivfoto). Nun fahren einige zur großen Kundgebung nach Berlin.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Am Montag findet eine große Kundgebung in der Hauptstadt statt. Warum auch Landwirte aus Dinslaken, Voerde, Hünxe den weiten Weg auf sich nehmen.

Zum großen Bauernprotest am Montag in Berlin sind Landwirte aus der Region aufgebrochen. Darunter ist unter anderem auch Luisa Hülser, Tochter des Landwirts und CDU-Ratsherrn Ingo Hülser. Die junge Landwirtin ist mit dem Auto unterwegs in die Hauptstadt. Thomas Neu aus Brünen hat einen Traktor einer Spedition übergeben. Er selber will ebenfalls mit dem Pkw zu der großen Kundgebung nach Berlin reisen. „Wann hat man schon einmal eine solche Gelegenheit“, hatte der Landwirt kürzlich der NRZ berichtet.

Auch andere Landwirte wie Bernd Bellingröhr aus Dinslaken nehmen den weiten Weg in Kauf, um für ihre Sache einzustehen. Viel zu lang laufe die Agrarpolitik aus dem Ruder, hatten die Bauern am Samstagmittag beim Protest vor der Neutor-Galerie in Dinslaken deutlich gemacht. Die Streichung der Subventionen, von denen einige bereits von der Ampel-Regierung zurückgenommen wurden, seien nur das Tüpfelchen auf dem i, das das Fass zum Überlaufen und die Bauern auf die Straße brachte.

