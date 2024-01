Grundsteuer 2024: Stadt Dinslaken verschickt die Bescheide

Dinslaken Zu Beginn eines Jahres erhalten Immobilienbesitzer stets Post von der Stadt. In dem Schreiben geht es um die zu zahlende Grundsteuer.

Ein Brief von der Stadt landet jetzt in vielen Briefkästen. Die Stadt Dinslaken teilt mit, dass sie nun die Grundbesitzabgabenbescheide für das Jahr 2024 verschickt.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass es erfahrungsgemäß in der Zeit nach dem Versand der rund 20.000 Grundbesitzabgabenbescheide zu einem erhöhten telefonischen Anfrageaufkommen bei den zuständigen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen kommt. Deshalb wird darum gebeten, Anfragen möglichst per E-Mail an gba@dinslaken.de zu senden. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden dann schnellstmöglich antworten. Nähere Informationen zu den einzelnen Grundbesitzabgaben gibt es auch online: https://www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/grundbesitzabgaben

