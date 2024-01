Im Ratssaal will die Stadtverwaltung über das Thema Grundwasser in Dinslaken informieren.

Informationsveranstaltung Grundwasser in Dinslaken: Stadt will Informationen liefern

Dinslaken In mehreren Stadteilen gibt es Probleme mit dem gestiegenen Grundwasserspiegel. So möchte die Bürgermeisterin ihnen helfen.

Nicht nur in Eppinghoven gibt es Probleme mit dem Grundwasser. Aus diesem Grund lädt Bürgermeisterin Michaela Eislöffel am Donnerstag, 11. Januar, zu einer Informationsveranstaltung für betroffene Dinslakener ein.

„Zahlreiche Menschen in unserer Stadt kämpfen seit Weihnachten mit dem Grundwasser-Anstieg und vollgelaufenen Kellern. Die Stadtverwaltung, die Feuerwehr und weitere Akteure haben die Situation im Blick und bereits über die Feiertage Hilfe geleistet und sich dafür engagiert, dass keine Menschen zu Schaden kommen“, wird die Bürgermeisterin in der Mitteilung zitiert. Stadtteilübergreifend seien Menschen vom gestiegenen Grundwasser betroffen. Ihnen möchte die Stadt mit Informationen, Rat und Hilfestellungen beiseite stehen.





Die Veranstaltung am Donnerstag beginnt um 18 Uhr. Sie findet im Ratssaal in der ersten Etage des Rathauses am Platz d’Agen statt. Experten von Tiefbau, Din-Service, Feuerwehr und Lippeverband werden Fakten erläutern und Fragen beantworten.

