„Hässlich“, „dreckig“: Dinslakener spotten über neue Bänke

Die grauen Pflastersteine direkt unter den neuen Bänken auf dem Neutorplatz sind mit braunen Rostflecken übersät. Zigarettenstummel und ein paar Konfettischnipsel liegen in der bräunlichen Suppe, wie man auf den Fotos von Achim Becker vom 8. Februar 2024 in der Facebook-Gruppe „Dinslaken - aktuell“ sehen kann. „Mhhh lecker, Ruhrpottrostromantik“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin und eine andere ergänzt: „Ich finde es ärgerlich, wenn es nach so kurzer Zeit schon hässlich aussieht.“

Nach den starken Regenfällen an den Karnevalstagen 2024 ist der Rost an den Bänken am Neutorplatz heruntergelaufen. Foto: Achim Becker

Der Regen an den Karnevalstagen scheint den Rost von den neuen Sitzbänken heruntergespült zu haben. Dabei sind die 14 mobilen Pflanzkübel mit integrierter Sitzauflage und Rückenlehne gerade erst installiert worden – inklusive Bepflanzung und Substrat für rund 142.000 Euro. Wie bereits berichtet, hat das Land NRW hat die Maßnahme zu 90 Prozent gefördert, der städtische Anteil lag bei 10 Prozent. „Hätte man weitaus schöneres für hinstellen können oder das Geld anderweitig verwenden können“, lautet ein verärgerter Kommentar unter dem Beitrag von Becker. Auch er selbst schreibt zu den Fotos in der Gruppe: „Besonders gespannt warte ich darauf, dass sich die ersten Rostgeschädigten melden (Anlehnen verboten) und die Kosten auftauchen für die Beseitigung der rostgetränkten Pflaster und Sitzbänke am Neutorplatz.“

Dinslakener befürchten, dass der Rost der Sitzbänke am Neutor auf die Kleidung abfärbt

Dass der Rost der Bänke auf die Kleidung abfärbt, befürchten auch weitere Dinslakener: „Schon lustig, dass man sich nicht anlehnen darf, weil man sich sonst die Sachen verschmutzt“, schreibt beispielsweise eine Facebook-Nutzerin. Eine andere pflichtet ihr bei: „Sieht dreckig aus, ich werde mich bestimmt nicht dorthin setzen.“ Und weiter: „Schön ist echt anders.“ Dabei hatte die Stadt noch vor kurzem damit geworben, dass durch die neuen Pflanzkübel mit integrierter Sitzbank die „Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht“ und „die Attraktivität der Ladenlokale und öffentlichen Plätze“ gesteigert werden soll. Achim Becker befindet in seinem Posting jedoch klar: „Rost ist kein Design sondern Schrott.“

Auf Anfrage dieser Redaktion bei der Stadtverwaltung Dinslaken, ob die Bänke abfärben, die Pflastersteine nun speziell gereinigt werden müssen und ob das Material der Bänke nicht wasserbeständig ist, hat die Pressestelle auch auf mehrmalige Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht reagiert.

