„Haus des Döners“ eröffnet in Dinslaken – mit 1-Cent-Aktion

Dinslaken Die Fastfoodkette „Haus des Döners“ kommt nach Dinslaken. Noch wird der neue Standort umgebaut. Wo die Filiale demnächst zu finden ist.

Der prägnante Schriftzug an der Außenfassade kündigt es schon an: Die Fastfood-Kette „Haus des Döners“ kommt nach Dinslaken. An der Karl-Heinz-Klingen-Straße neben dem Penny- und dem Getränkemarkt entsteht die Filiale, in der bis zuletzt ebenfalls ein Dönerladen zu finden war. Es ist neben McDonalds und dem Sparta-Grill das dritte Imbissangebot auf dem Gelände.

Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es allerdings noch nicht. „Coming soon“ – also „demnächst“ – steht auf einem großen Plakat. „Wir sind noch nicht startklar, weil wir die Filiale noch umbauen“, erklärt Anna Binar, Storemanagerin von „Haus des Döners“ auf NRZ-Anfrage.

Zur „Haus des Döners“-Eröffnung gibt es Döner für einen Cent

Die Außenwerbung ist hingegen schon angebracht: „Haus des Döners“ wirbt mit „100% Halal 100% Original“, seinen „Berliner Saucen“ – und einem Neueröffnungsangebot: Am Eröffnungstag wird es einen Döner für einen Cent geben. In anderen Städten, in denen „Haus des Döners“ bereits an den Start ging, sorgte das für lange Warteschlangen vor der Filiale.

Die Fastfood-Kette, deren Optik stark an die Netflix-Serie „Das Haus des Geldes“ erinnert, erfährt noch immer einen regelrechten Hype. Rund 70 Filialen gibt es mittlerweile, ein Großteil davon in Nordrhein-Westfalen. „Die Franchaisenehmer bewerben sich bei uns. Wir prüfen die Lage und ob es bereits eine Filiale in der direkten Umgebung gibt“, sagt Anna Binar. Das ist in Dinslaken nicht der Fall: Das nächste „Haus des Döners“ befindet sich in Duisburg und in Moers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde