Heimatpreis Hünxe: Das sind die Preisträger 2023

Hünxe Für ihr lokales Engagement sind drei Vereine aus Hünxe mit dem Heimatpreis ausgezeichnet worden. Womit sie die Jury überzeugt haben.

Wo sonst die Lokalpolitiker Beschlüsse fassen, standen am Mittwochabend Preisträger im Mittelpunkt. Vertreter von drei Vereinen überreichte Bürgermeister Dirk Buschmann im Sitzungssaal des Rathauses den Heimatpreis 2023. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro stellt das Land NRW zur Verfügung. Eine Jury hatte die Preisträger aus acht Bewerbungen ausgewählt.

Mit der Heimat sei das so eine Sache, begann Buschmann seine Rede. „Manche sagen, sie liegt da, wo das Herz ist.“ Aber es gibt noch andere Bestimmungen von Heimat. „In jedem Fall ist Heimat wohl der Ort, an dem man sich auch nach dem zehnten Umzug am meisten darüber freut, wieder anzukommen. Heimat ist eben dort, wo man nicht nur die Adresse, sondern auch die Seele hat“, fügte er hinzu. Und um genau diese Heimat würde es bei der Verleihung des Heimatpreises gehen.

Kulturelle Vielfalt wird gestärkt

Und die Preiseträger schaffen allesamt Lebensqualität, sie machen Freizeitangebote oder sie helfen Menschen, die in Not geraten sind. Es wird wie Hymne gesprochen, aber so geschrieben: HueMNe. Dahinter verbirgt sich das Hünxer Musiker Netzwerk. Das noch junge Netzwerk setzt sich für eine Vernetzung von Kulturschaffenden ein. Es leiste, wie Buschmann sagte, durch die Organisation und Bereitstellung der technischen Voraussetzungen für Bühnenveranstaltungen einen Beitrag zur Schaffung eines vielfältigen Kulturangebotes ohne Gewinnabsicht. „Das Netzwerk schafft einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde“, so der Bürgermeister. Dieses Engagement belohnte die Jury mit dem Heimatpreis 2023. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.

„Ein Beispiel gelungener Inklusion“

Der zweite Preisträger kommt aus dem Sport. Wie Bürgermeister Dirk Buschmann sagte, stelle der Verein Budokan mittlerweile Weltmeister, Deutsche Meister und Special Olympiasieger in der Sparte ID Judo. Weit über die Grenzen Hünxes sei der Verein in der Sportwelt bekannt. „Der Judosport dient dem Abbau von Gewalt- und Aggressionspotential. Wert wie, Respekt, Standhaftigkeit, Mut und Wertschätzung werden vermittelt“, fügte er hinzu. Kindern mit einer geistigen Einschränkung werde die Möglichkeit gegeben, an einer „normalen“ Judogruppe teilzunehmen. Für den Bürgermeister ist das „ein Beispiel gelungener Inklusion“. Mit dem Wunsch, die Sportler mögen auch bei zukünftigen Wettbewerben erfolgreich sein, überreichte Buschmann den Heimatpreis, verbunden mit 1500 Euro.

Lokale Identität stärken Das Geld für die Heimatpreise stellt das Land NRW zur Verfügung. Die Landesregierung fördert solche Projekte und Vorhaben, die Heimatgeschichte öffentlich erlebbar machen, lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken. Mit den Auszeichnungen soll erreicht werden, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in NRW deutlich sichtbar werden zu lassen. Die Heimatförderung ist bis 2027 sichergestellt.

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Wer Hilfe benötigt, wählt die 112 und falls er im Zuständigkeitsbereich der Einheit Drevenack wohnt, rücken die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzugs Drevenack aus. Die Einheit habe in der Vergangenheit größere personelle Probleme gehabt, blickte Buschmann zurück. „Mittlerweile ist es ein wenig eng in der Wache Drevenack, weil die Löschgruppe so stark gewachsen ist.“ Die Sicherstellung des Brandschutzes sei Aufgabe der Gemeinde. Für das, was die Kommune nicht leisten könne, gebe es einen Förderverein. Dieser unterstütze das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute durch die Anschaffung erweiterter Ausrüstung und motiviert die Einsatzkräfte mit Aufmerksamkeiten. Als Dank für die bislang geleistete Arbeit gab es den Heimatpreis verbunden mit 1000 Euro.

