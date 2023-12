Hier gibt es Weihnachtsbäume in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Auf dem Schulte-Drevenacks-Hof in Hünxe gibt es vermutlich die größte Auswahl von Weihnachtsbäumen in der Umgebung.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Das Fest naht und viele Menschen sind noch auf der Suche nach einem passenden Baum. Wir sagen Ihnen, wo Sie ihn zu welchem Preis finden.

Alle Jahre wieder geht es für die Menschen in Dinslaken, Voerde und Hünxe auf die Suche nach dem passenden Weihnachtsbaum fürs Fest. Wir haben geschaut, wo man in Dinslaken, Voerde und Hünxe noch Weihnachtsbäume bekommen kann und was die Tannen kosten. An einigen Stellen kann man sich die Tannen sogar nach Hause liefern lassen.

Hier gibt es Tannenbäume in Dinslaken

Am Kreisverkehr vor dem Gelände des Hotels „Zum Grunewald“ in Oberlohberg (Bergerstraße 152) ist ein Schild zu sehen. „Weihnachtsbäume kauft man hier!“, steht darauf geschrieben. In einem eigenen Bereich steht hier Dirk Steinert mit seiner Familie und verkauft Weihnachtsbäume aus dem Sauerland. „Wir stehen hier schon seit Jahrzehnten“, sagt sein Schwiegersohn Lars Glöckner. Aus dem Kreis Olpe kommen die Weihnachtsbäume, die mehrmals vor den Festtagen frisch angeliefert werden. Bis zum 23. Dezember, vielleicht auch noch bis zum Vormittag des Heiligen Abends, kann man hier täglich von 9 bis 18 Uhr Bäume bekommen. „Das kommt darauf an, wie viele Bäume wir noch haben“, sagt Glöckner. Im Angebot sind dabei nicht nur die beliebten Nordmanntannen, sondern auch Blaufichten und Nobilis-Tannen, bis zu drei Metern Größe. Etwa 20 Euro müssen die Kunden derzeit pro laufendem Meter bezahlen.

Ein weiterer reisender Weihnachtsbaumhändler findet sich an der Tankstelle Markant (Kurt-Schuhmacher-Straße 263). Hier hat das Team von Jürgen Hofmann einen umzäunten Bereich mit Tannenbäumen ausgestattet. „Wir stehen jetzt im siebten Jahr hier“, erzählt er. Auch hier kommen die Bäume aus dem Sauerland. Für einen laufenden Meter verlangt Hofmann 25 Euro. „Die Preise gehen leider immer weiter nach oben“, erzählt er. Zudem hätten seine Bäume eine Besonderheit: Sie seien komplett unbehandelt, anders, so sagt er, als viele Bäume, die aus anderen Ländern importiert werden. Zudem bietet er mit seinem Team einen besonderen Service: Für vier Euro können sich die Kunden den Baum nach Hause liefern lassen. „Wir liefern in Dinslaken, nach Oberhausen und auch in Richtung Wesel“, sagt Hofmann. Außerdem auch eine Gelegenheit für Kurzentschlossene: Bis zum 24. Dezember um 15 Uhr könnte man hier zur Not noch einen Baum bekommen.

Traditionell gibt es auch bei den Baumärkten Weihnachtsbäume zu kaufen. Auch Stewes in Dinslaken (Max-Eyth-Straße 9) hat wieder Tannenbäume im Angebot. Auch hier dominieren die Nordmanntannen. Ab einem Preis von 9,99 Euro kann man sich einen Baum mitnehmen, der zwischen einem Meter und 1,25 Metern groß ist. Die Preise gehen dann schrittweise nach Baumlänge nach oben. Für einen Tannenbaum zwischen zwei und 2,50 Metern werden so am Ende 49,99 Euro fällig. Auch Stewes liefert die Bäume zu den Kunden. Die Lieferung kostet 15 Euro und erfolgt jeweils samstags zwischen 8 und 14 Uhr. Hier müssen sich Kaufwillige allerdings etwas sputen: Der letzte Liefertermin ist der 16. Dezember.

Dann gibt es aber auch noch eine weitere Möglichkeit, einen Weihnachtsbaum zu bekommen. Denn der BSV Hiesfeld verkauft am 16. und 17. Dezember ab 11 Uhr schlagfrische Tannenbäume aus dem Sauerland zu einem fairen Preis an seinem Vereinsgebäude (Am Freibad 16). Das ist auch eine gute Gelegenheit, mit Freunden und Bekannten zum Jahresende ins Gespräch zu kommen.

Hier gibt es Tannenbäume in Voerde

Etwas mehr Zeit kann man sich noch bei Saschas Weihnachtswald in Voerde (Friedhofstraße 8) lassen. Hier wird der Garten von Familie Brugmann zum Weihnachtswald, in dem es viele schöne Weihnachtsbäume zu kaufen gibt. Bis zum 18. oder 19. Dezember sollten sich Kunden hier einen Baum ausgesucht haben. „Sonst wird es eng mit dem Ausliefern“, sagt Händler Sascha Brugmann. Denn der bringt die Bäume direkt vor die Tür seiner Kunden. „Etwa 95 Prozent der Kunden lassen sich den Baum liefern“, erzählt er. Dabei liegen die Preise bei etwa 35 Euro für einen zwei Meter hohen Weihnachtsbaum – also zwischen 17 und 18 Euro pro laufendem Meter. Die Lieferung – übrigens auch nach Dinslaken und Hünxe – ist dabei schon im Preis inbegriffen. Täglich von 10 bis 18 Uhr können die Kunden kommen und sich ihren Baum aussuchen, und dabei auch direkt die besondere Atmosphäre im Weihnachtswald oder einen Glühwein genießen.

Saschas Weihnachtswald ist vor allem für Menschen aus Voerde ein beliebter Anlaufpunkt für den Kauf eines Weihnachtsbaums (Archivbild). Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Weihnachtsbäume kann man in Voerde allerdings auch im Baumarkt bekommen. Bei Toom (Zunftweg 11) kann man von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr Tannenbäume kaufen. Auch hier sind Nordmanntannen im Angebot. Ab 15,99 Euro geht es los für Tannen zwischen 100 und 130 Zentimetern. Die größten Bäume, zwischen 1,8 und 2,2 Metern sind hier für 39,99 Euro zu haben.

Hier gibt es Tannenbäume in Hünxe

In Hünxe wartet ein ganz besonderer Spaß auf alle Tannenbaumfreunde: Auf dem Schulte-Drevenacks-Hof in Drevenack (Dinslakener Straße 3) kann man sich nämlich seinen Baum selbst schlagen. Das ist nicht nur am kommenden Wochenende möglich, wenn auf dem Hof noch einmal der Weihnachtsmarkt von 9 bis 18 Uhr täglich öffnet, sondern auch unter der Woche ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Zehntausende Tannen wachsen auf den Feldern von Hofinhaber Dirk Buchmann. Wer sich hier eine Nordmanntanne schlagen möchte, muss dafür 24 Euro pro laufendem Meter zahlen. Blaufichten gibt es ab 16 Euro pro Meter. Für Weihnachtsatmosphäre zum Selbstschlagen sorgen auf dem Hof auch selbstgemachte Plätzchen und Likör.

Dirk Buchmann vom Schulte-Drevenacks-Hof hat Tausende von Tannen, die man vor Ort sogar selbst schlagen kann (Archivbild). Foto: Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services / Wesel

Nicht ganz so viele Tannen gibt es bei der Gärtnerei Dickmann (Minnekenstege 45) im Angebot. Die Nordmanntannen kommen zum Teil aus der eigenen Baumschule, teilweise aus Dänemark. „Zum Teil war da noch Schnee dran, als sie kamen“, erzählt Gisela Dickmann, die mit ihrem Ehemann Heinz das Geschäft betreibt. Zwischen 35 und 60 Euro, je nach Größe, kosten hier die Bäume, die tatsächlich so frisch aussehen, als seien sie gerade erst aus dem Wald angeliefert worden. Auch hier werden den Kunden in Hünxe die Tannenbäume direkt geliefert.

Bei diesem Angebot zum Fest sollte in Dinslaken, Voerde und Hünxe noch jeder rechtzeitig einen passenden Tannenbaum für Zuhause finden können.

