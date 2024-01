Hochwasser: Dinslakener Bürger gehen auf die Barrikaden

Dinslaken Vom Hochwasser betroffene Bürger aus Dinslaken wollen sich über die SPD-Landtagsfraktion an die Landesregierung wenden. Das sind ihre Forderungen.

Vom Emscher-Hochwasser betroffene Bürger aus Eppinghoven und Hiesfeld wollen sich gemeinsam mit dem ersten stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Dinslaken, Eyüp Yildiz (SPD), ans Land wenden. Über die SPD-Landtagsfraktion wollen sie eine Anfrage an die Landesregierung stellen. Denn, so Yildiz: „Die Nerven liegen blank“.

„Vielen Familien können nicht mehr“, so der stellvertretende Bürgermeister. Er hatte im Januar eine Versammlung zum Thema einberufen, an der die Emschergenossenschaft und viele Bürger aus Hiesfeld und Eppinghoven teilgenommen hatten. Ein Notfallplan wurde gefordert, Land und Bund müssten in die Pflicht genommen werden. Passiert ist seither in der Sache nichts. „Die Pumpen laufen weiter“, so Yildiz und die Anwohner hätten „die Angst im Nacken, dass der Rheinpegel demnächst wieder steigen und somit Einfluss auf das Grundwasser haben könnte.“ Die Geschädigten benötigten Hilfe seitens der Bundes- und Landesregierung. „Aus diesem Grund wiederholen wir unseren Appell“, so Yildiz.

„Gelegentlich hören wir, dass die Bürger doch eine Selbstverpflichtung hätten, sich zu schützen“, ergänzt der stellvertretende Bürgermeister. Allerdings greife eine Elementarschadenversicherung oftmals nur, „wenn das Grundwasser hochwasserbedingt oberirdisch in das Haus eindringt.“

Das ist Inhalt der Anfrage

„Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen in NRW bei der Analyse von Risiken beim Hochwasserschutz?“, „Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen in NRW bei der Erstellung von Maßnahmenkonzepten zur Abwehr von Hochwassergefahren?“ und „Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen in NRW bei der Erstellung von Krisen- und Katastrophenfälle bei Hochwasser?“ - das wollen die Bürger aus der Versammlung von der Landesregierung wissen. Außerdem fragen sie, welche NRW-Förderprogramme es gibt, mit Hilfe denen die Kommunen Vorsorgemaßnahmen zum Hochwasserschutz finanzieren können oder mit deren Hilfe die Bürgerinnen und Bürger private Vorsorgemaßnahmen zum Hochwasserschutz finanzieren können.

Am Dienstag, 6. Februar, wird außerdem die Arbeitsgruppe bestehend aus Stadt Dinslaken, Emschergenossenschaft und Bürgern, die bei der Versammlung in Eppinghoven angestoßen wurde, erstmals einberufen. (aha)

