Hoher Betrag: So viel haben die Sternsinger Voerde gesammelt

Die Sternsinger waren fünf Tage in Voerde bei eisiger Kälte für benachteiligte Kinder in aller Welt unterwegs.

Voerde Die Sternsinger der Pfarrei St. Peter und Paul freuen sich über stolzes Sammelergebnis. Was für die Kinder der schönste Lohn ihres Einsatzes ist.

Die Sternsinger der Pfarrei St. Peter und Paul freuen sich über das Ergebnis ihres Einsatzes: Stolze 16.600 Euro wurden gezählt, als nach fünf Tagen voller Engagement bei der Aktion Dreikönigssingen in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Voerde die königlichen Sammelbüchsen ausgekippt wurden. 90 Mädchen und Jungen sowie 25 jugendliche und erwachsene Begleitende waren bei eisigen Temperaturen in Voerde für benachteiligte Kinder in aller Welt unterwegs gewesen. Viele Male hatten sie ihre Lieder gesungen und den Segen „20*C+M+B+24“, Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, über die Haustüren geschrieben.

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion ist Amazonien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,31 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mit denen Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Sternsinger schauten in viele strahlende Gesichter

„Viele Leute waren richtig glücklich, dass wir sie besucht haben“, erzählte der achtjährige Bjarne. „Im Altenheim haben sie sich sehr über unsere Lieder gefreut. Da konnten nämlich in den letzten Jahren keine Sternsinger kommen. Wegen Corona. Aber dieses Jahr durften wir wieder.“ Pastoralreferent Markus Gehling, der von Seiten des Seelsorgeteams die Aktion seit Jahren begleitet, freut sich über die „ganz, ganz tolle Leistung der Kinder“. Die Sternsinger hätten an den Türen „in so viele strahlende Gesichter geschaut, wenn sie gesungen und den Segen gebracht haben. Das war der schönste Lohn für ihren Einsatz“, ergänzt Jugendreferent Marco Limberger.

Mit der Aktion Dreikönigssingen 2024 wurde deutlich, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in der Beispielregion Amazonien stehen. Sie zeigte, wie die Projektpartner der Sternsinger junge Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich verdeutlichte die Aktion, dass Mensch und Natur am Amazonas und überall auf der Welt eine Einheit bilden. Die Sternsinger wurden ermutigt, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.

Spenden aus Voerde kommen Projekt Mirembe Maria, Uganda, zugute

Doch nicht nur Kinder in Amazonien werden zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen. Kinder in rund 90 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen unterstützt werden.

Für die Sternsinger der Paulusgemeinde gibt es die Besonderheit, dass die dort gesammelten Spenden unmittelbar einem Projekt der Partnergemeinde in Mirembe Maria, Uganda, zugutekommen. Mit dem Geld wird eine Grundschule dort gefördert, die den Kindern in der Region eine gute und fundierte Bildung ermöglicht und sich dabei auch eine ganze Zahl von Waisenkindern kümmert, die dort versorgt und betreut werden.

