Hünxe: 48-jähriger Mann bei Autounfall schwer verletzt

Hünxe Ein 48-jähriger Mann aus Hünxe ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Er fuhr mit seinem Fahrzeug frontal auf einen anderen Pkw auf.

Ein 48-jähriger Mann aus Isselburg ist bei einem Autounfall in Hünxe schwer verletzt worden. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Am Montag, 12. Februar, befuhr der Mann gegen 7.45 Uhr, mit seinem Skoda die Dinslakener Straße in Richtung Dinslaken, heißt es. An der Kreuzung Dinslakener Straße/Sternweg habe er nicht auf den vor ihm fahrenden Seat eines 45-jährigen Mannes aus Hünxe geachtet, der dort abbremste, um nach rechts abzubiegen. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug frontal auf den anderen Pkw auf, schreibt die Polizei.

Durch den Aufprall habe der 48-Jährige schwere Verletzungen erlitten, die aber nicht lebensgefährlich seien. Ein Rettungswagen habe den den Mann in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Hünxener sei durch den Aufprall leicht verletzt worden. Der Skoda des 48-Jährigen war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei.

