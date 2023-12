Hünxe: Auto überschlägt sich - Fahrer unter Drogeneinfluss

Hünxe Bei einem Unfall in Hünxe hat sich ein Auto überschlagen. Ein erster Drogen-Verdacht der Polizei erhärtet sich anschließend mit einem Test.

Ein 19-Jähriger und seine Beifahrer kommen in Hünxe mit dem Schrecken davon, als sich ihr Wagen bei einem Unfall überschlägt. Drogen spielten dabei eine zentrale Rolle.

Wie die Kreispolizei in Wesel mitteilte, verlor ein 19-Jähriger am Donnerstagabend (14. Dezember) gegen 23.15 Uhr auf der Wilhelmstraße in Hünxe die Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet auf den Grünstreifen in einer langen Rechtskurve und überschlug sich. Am Ende landete das Auto auf dem Dach. Der Fahrer aus Bottrop verletzte sich dabei leicht, die zwei weiteren 19- und 21-jährigen Insassen, ebenfalls aus Bottrop, blieben unverletzt.

Schon während der Unfallaufnahme hatten die Beamten einen ersten Verdacht auf möglichen Drogenkonsum. Dieser war so eindeutig, dass die Beamten anschließend in der Dinslakener Polizeiwache den Führerschein des Bottropers einzogen. Ein Bluttest gab dann die Gewissheit. Welche Drogen es genau waren, ist nicht bekannt. (red)

