Hünxe-Bruckhausen: Das Repair-Café ist wieder geöffnet

Im vergangenen Jahr feierte das Repair-Café Hünxe-Bruckhausen sein zehnjähriges Bestehen. Auch in diesem Jahr werden jeweils am zweiten Donnerstag im Monat defekte Geräte repariert.

Hünxe Im Repair-Café Hünxe-Bruckhausen werden am Donnerstag nicht nur defekte Geräte repariert. Diese beiden zusätzlichen Aktionen gibt es.

Auf das große Interesse an der Messerschleifaktion im Januar haben die Verantwortlichen des Repair-Cafés Hünxe-Bruckhausen reagiert. Ab sofort und somit erstmalig am Donnerstag, 8. Februar, werden an allen regulären Öffnungstagen von 10 bis 13 Uhr auch Messer und Scheren geschliffen. Da die Arbeiten während der Anwesenheit der Besucher ausgeführt werden, kann es zu Wartezeiten kommen.

Letztmalig Kerzen- und Wachsreste für die Ukraine

In den vergangenen Wochen sind im Repair-Café Kerzen- und Wachsreste für die Ukraine angenommen worden. Wie die Organisatoren mitteilen, werden am Donnerstag, 8. Februar, noch einmal Kerzen- und Wachsreste angenommen, die dann zentral in die Ukraine geliefert werden. Dort werden daraus Büchsenlichter hergestellt, damit die Probleme aufgrund der gestörten Stromversorgung in den Kriegsgebieten gelindert werden können.

Das Repair-Café im Foyer der evangelischen Kirche „Unsere Arche“, Danziger Platz 10, ist immer am zweiten Donnerstag im Monat von 10 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde