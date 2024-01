Hünxe: Dauerhafte Lösung für Seniorentreff wurde gefunden

Hünxe Der DRK Seniorentreff Hünxe war auf der Suche nach neuen Räumen. Diese Rolle spielt Elma Bjelic dabei, dass die Treffen stattfinden können.

Für die Senioren war es keine gute Nachricht, die ihnen im November von der Gemeindeverwaltung präsentiert wurde: Die Räume, die seit Jahren für den wöchentlichen DRK-Seniorentreff Hünxe genutzt wurden, mussten geräumt werden. Die Gemeinde Hünxe brauchte die Räumlichkeiten, um eine weitere Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete zu schaffen. „Das Gebäude gehört der Gemeinde Hünxe und ist eine bessere Alternative zur Turnhalle“, erklärte Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann damals die Entscheidung zur Umnutzung des Gebäudes, das mittlerweile fertig renoviert ist.

Alternativen wurden angeboten, sind auch genutzt worden, doch erst seit Anfang Januar gibt es eine Lösung, die dauerhaft ist. Eine wichtige Rolle dabei spielt Elma Bjelic, Geschäftsführerin der Tagespflege „Hand in Hand“.

Treffen finden jetzt in den Räumen der Tagespflege statt

Es ist Donnerstag und wie sonst in den Räumen am Rathaus nehmen Senioren Platz an den Tischen. Es ist das erste Treffen in Räumen der Tagespflege. Zu Beginn des Treffens wird Kaffee und Kuchen angeboten. Gespräche werden geführt, man tauscht sich aus, erzählt davon, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Und es wird gespielt (Mensch ärgere Dich nicht; Skip-Bo) sowie gesungen. „Wir haben auch einen Fahrdienst, wir können Senioren abholen und wieder nach Hause bringen“, sagt Elma Bjelic.

Ermöglicht wurde es durch den persönlichen Kontakt von Renate von Mallinckrodt und Elma Bjelic. Man kannte sich, sprach über die Situation und fand eine Lösung. Den Raum für die wöchentlichen Treffen – immer donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr – stellte die Tagespflege zur Verfügung. Angestellte helfen mit, versorgen die Senioren mit Kaffee und Kuchen. Ehrenamtliche Helfer sollten aber diese Aufgaben übernehmen. Es gibt einige, aber nicht ausreichend.

Treffen der Senioren findet jede Woche statt

Der DRK-Seniorentreff Hünxe beginnt jeweils Donnerstag um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Die Tagespflege „Hand in Hand“ befindet sich in Hünxe an der Alten Weseler Straße 4 und ist unter der Rufnummer 02858/9095 340 telefonisch zu erreichen. Um die Unkosten bestreiten zu können, wird von den Teilnehmern pro Treffen ein Beitrag von fünf Euro erhoben.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Hünxe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde