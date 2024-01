Die Feuerwehr wurde wegen eines Brandes in einer Garage gerufen.

Feuerwehreinsatz Hünxe: Feuerwehr rückte zu Brand in Garage aus

Hünxe Für die Feuerwehr gab es am späten Mittwochnachmittag einen Einsatz am Eichenweg im Hünxer Ortsteil Bruckhausen. Der war schnell wieder beendet.

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe sind am späten Mittwochnachmittag (17. Januar), 16.21 Uhr, wegen einer Rauchentwicklung in einer Garage im Ortsteil Bruckhausen am Eichenweg alarmiert worden. Das schwelende Brandgut wurde vom Eigentümer abgelöscht und die Garage entraucht.

Nach 15 Minuten konnten alle Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken.

