Hünxe: Isar-Helfer bei Erdbeben-Gedenken in der Türkei

Die Helfer von ISAR vor einem Jahr bei dem Einsatz in Krikihan in der Provinz Hatay.

Hünxe Retter der Organisation halfen vor einem Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei. Nun nehmen sie an der Gedenkfeier in Kirikhan teil.

Am 6. Februar jährt sich das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien. In vielen Orten wird anlässlich des Jahrestages mit verschiedenen Veranstaltungen an die vielen Opfer der verheerenden Naturkatastrophe erinnert.

Mitglieder der in Hünxe ansässigen Hilfsorganisation ISAR Germany werden am 5. und 6. Februar in der türkischen Stadt Kirikhan in der Region Hatay an den Gedenkfeiern teilnehmen. I.S.A.R. Germany ist eng mit der Stadt verbunden. Bereits einen Tag nach dem Beben war der Bundesverband Rettungshunde mit einem Such- und Rettungsteam in der Stadt im Einsatz, um verschüttete Menschen zu retten. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Rettung einer Frau mehr als 100 Stunden nach dem Beben.

Wiederaufbau hat begonnen

Seit der Katastrophe leistete I.S.A.R. Germany in der Stadt auch umfangreiche humanitäre Hilfe. So wurden kurz nach dem Beben mehrere Laster mit Kleidung nach Kirikhan gebracht, insbesondere für Kinder. Außerdem unterstützte ISAR beim Aufbau eines Familien-Gesundheitszentrums und brachte zahlreiche Elektrorollstühle für Erdbebenopfer in die Stadt. Für fünf Containerstädte, in denen derzeit die meisten Einwohner von Kirikhan leben, wurden Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung gestellt. Diese Hilfe war aufgrund zahlreicher Spenden und der Unterstützung der „Stiftung RTL: Wir helfen Kindern“ und Lions Deutschland ermöglicht worden.

Die Stadt Kirikhan war bei der Katastrophe im Februar 2023 schwer beschädigt worden. Zahlreiche Häuser stürzten direkt bei dem Beben ein, ein großer Teil der Gebäude der Stadt musste später abgerissen werden. Inzwischen hat am Stadtrand bereits der Wiederaufbau begonnen.

