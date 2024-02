Hünxe: Kartenverkauf für die Plattdeutschen Abende startet

Hünxe Am 2. und 3. März finden wieder die Plattdeutschen Abende in Hünxe statt. Worauf sich die Besucher freuen können und wo es Karten gibt.

Die Spöllkess Hönx und der Heimatverein Hünxe laden wieder zum „Platt proten“ ein. Also zum „Platt sprechen“ bei den Plattdeutschen Heimatabenden in Hünxe.

Am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr und Sonntag, 3. März, ab 17 Uhr wird die Aula der Gesamtschule Hünxe wieder zur Kulisse für einen besonderen Heimatabend, bei dem die Pflege der Mundart im Vordergrund steht. Dabei wird dem Publikum ein buntes Programm geboten. Wie das genau aussieht? „Lasst Euch überraschen“, steht auf den Plakaten für die Heimatabende.

Buntes Programm mit Theater, Tanz und Musik

„Im vergangenen Jahr hatten wir eine Rundreise angekündigt. Da meinten einige schon, sie müssten mit Wanderschuhen kommen“, erzählt Edith Ostermann-Schelleckes. Die stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins und Mitglied der Spöllkes Hönx ist sich sicher, dass die Zuschauer zu den Plattdeutschen Abenden wieder ein buntes Programm geboten gekommen. „Wir wollen im Vorfeld ja nicht so viel verraten“, sagt sie.

Verraten kann man allerdings, wer beim Programm mitwirkt. Die Weidenländer Musikanten werden die Besucher im Vorprogramm mit Musik unterhalten. Die Spöllkes Hönx werden wieder ein besonderes Stück auf die Bühne bringen. „Da werden vor allem Themen behandelt, die man auch im Alltag wiederfindet“, verrät Edith Ostermann-Schelleckes. „Wir werden natürlich auch das aktuelle Geschehen mit einbinden.“ Zudem, so erklärt sie, habe man in diesem Jahr auch einige neue Gesichter mit dabei. Und natürlich stammt das Stück wieder aus den Alltagsbeobachtungen der Spöllkes. „Wir schreiben das alles selbst“, betont Edith Ostermann-Schelleckes.

Ebenfalls mit dabei ist auch wieder die Ballettschule Tanztraum Hünxe mit Karla Rustemeier-Draht und natürlich die Kinder der Karl-Vogels-Grundschule in Hünxe. „Alle sind schon fleißig beim Proben“, sagt Edith Ostermann-Schelleckes. Dass die Kinder mitmachen, freut die Spöllkes Hönx natürlich. „Die lernen extra für die Aufführung Platt. Da sind aber einige Naturtalente dabei, die das wirklich gut sprechen“, verrät Edith Ostermann-Schelleckes.

Man muss nicht unbedingt Platt sprechen können

Übrigens muss man nicht zwingend perfekt Platt sprechen oder auch nur verstehen, um bei den Plattdeutschen Abenden seinen Spaß zu haben. „Das meiste bekommt man bei uns auch so mit“, sagt Edith Ostermann-Schelleckes. Zudem gibt es auch Passagen im Programm, in denen Hochdeutsch gesprochen wird. Also dürften auch Menschen, die ansonsten nicht so viele Berührungspunkte zur Mundart haben, bei den Heimatabenden auf ihre Kosten kommen.

Kartenvorverkauf startet am Sonntag am Museum

Der Kartenvorverkauf für die Heimatabende startet am Sonntag, 11. Februar, am Heimatmuseum in Hünxe (Friedrich-Endemann-Straße 6). Von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr kann man hier Karten zum Preis von 20 Euro pro Karte erwerben. Im Preis inklusive ist auch ein Essen in der Pause: Es gibt einen Eintopf mit Mettwürstchen. Auch an den nächsten Sonntagen (18. und 25. Februar) können zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr Karten für die Heimatabende am Museum erworben werden. Zudem sind Kartenvorstellungen telefonisch unter 02858/7372 oder 0171/4942901 möglich.

