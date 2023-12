Hünxe: Katze in verschlossener Box ausgesetzt - bei Schnee

Hünxe Eine Bürgerin hat am Sonntag eine Katze gefunden. Sie war in einer verschlossenen Transportbox ausgesetzt - und es hat an dem Abend geschneit.

Ob das Kätzchen diese Nacht überlebt hätte? In Hünxe ohne die Hilfe von Michelle Gülle möglicherweise nicht. Die Hünxerin hat am Sonntagabend eine ausgesetzte Katze gefunden und gerettet.

Die kleine rote Katze war in einer Transportbox gefangen. Diese stand auf dem Bürgersteig an der Ecke Am Tiefen Steg und kleiner Steg in Hünxe-Bruckhausen - also in einer Wohngegend. Ein Besitzer oder jemand, der das Tier ausgeladen und vergessen hat, war nicht zu sehen, sagt die Finderin. Auch auf ihren Suchaufruf auf Facebook hat sich niemand gemeldet. In der Nacht zu Montag hat es geschneit - was wäre aus dem Tier geworden, wenn Michelle Gülle es nicht gefunden hätte?

Die Hünxerin hat bei der Polizei Anzeige erstattet, die Fundkatze wurde zum Tierheim Wesel gebracht. Das Tierheim Wesel ist aktuell für eine Auskunft zum Zustand der Fudkatze nicht zu erreichen.

