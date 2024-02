Hünxe: Kind im Auto eingeschlossen – Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr in Hünxe wurde zu einem Einsatz alarmiert. Ein Kind war in einem Auto eingeschlossen.

Es war eine etwas kuriose Einsatzmeldung, die von der Feuerwehr Hünxe kam. Am Donnerstagnachmittag, 8. Februar, waren die Einsatzkräfte durch die Kreisleitstelle in Wesel alarmiert worden. Auf der Weseler Straße wurde ein Kind in einem verschlossenen Pkw gemeldet. Bei der Erkundung am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Fahrertür des Autos unverschlossen war und geöffnet werden konnte. Das Kind konnte wohlbehalten an ein Elternteil übergeben werden.

Verständlicher Stress führte zum Feuerwehreinsatz

Der etwas kuriose Einsatz war das Ergebnis einer durchaus dramatischen Szene: Das Kind hatte sich wohl während der Fahrt auf dem Rücksitz verschluckt. „Der Elternteil hielt an und wollte nach dem Kind sehen, stellte dann aber fest, dass die hintere Tür des Fahrzeugs verschlossen war“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Marc Vinschen die Situation. In der stressigen Situation war der Fahrer dann davon ausgegangen, dass alle Türen verriegelt waren und hatte die Feuerwehr alarmiert.

Es waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes erforderlich, sodass der Einsatz nach 20 Minuten beendet werden konnte.

