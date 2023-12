Hünxe: Landwirte überraschen Kindergartenkinder

Hünxe Große Augen machten die Kinder der Hünxer Kita Buntspechte am Nikolaustag. Deswegen besuchten Landwirte die Mädchen und Jungen.

Geduldig stehen die Mädchen und Jungen mit den Erzieherinnen vor dem Gebäude. Aufgereiht warten sie, denn ihnen wurde am Morgen eine Überraschung versprochen. Und sie sorgte bei den Kindern der Kita Buntspechte für große Augen und für jede Menge Freude. Fünf Landwirte, die der Gruppe „Eure Bauern aus der Nachbarschaft“ angehören, hatten Trecker weihnachtlich dekoriert, mit Lichterketten, mit einer Nikolausfigur und statteten am Vormittag den Kindern einen Besuch ab.

Als die Trecker von der Landstraße abbogen, waren sie zu hören, dann konnten die Kinder sie sehen. „Wir haben ihnen gesagt, sie bekommen eine Überraschung“, berichte Dörte Jäger, Leiterin des Kindergartens. Bislang habe man keinen Kontakt zu Landwirten gehabt. Deshalb sei man überrascht gewesen, als der Anruf kam und sich der Besuch zu Nikolaus ankündigte. Für 114 Kinder, die die Kita besuchen, sind die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht unbekannt. Die Lichterfahrt, die im vergangenen Jahr auch in Hünxe stattfand, kennen einige.

Immer ein großes Thema bei den Kindern

Doch weil in diesem Jahr, die dekorierten Trecker nur in Voerde unterwegs sein werden, habe man sich überlegt, einen Kindergarten zu besuchen, so Landwirt Henning Hülser. „Trecker sind immer ein großes Thema bei den Kindern“, sagt Dörte Jäger. Die Mädchen und Jungen freuten sich aber nicht nur über die großen und sehr hübsch dekorierten Fahrzeuge. Die Landwirte brachten auch den Nikolaus mit.

Auf seine Frage, ob die Kinder denn auch ein Nikolaus-Lied singen könnten, bekommt er ein lautes und vielstimmiges „Ja“ zu hören. Und schon stimmten die Kinder das Lied „Lass uns froh und munter sein“ an. Und nachdem zwei Erzieherinnen Gedichte vorgetragen hatten, gab es die nächste Überraschung für die Kinder. In einem Anhänger warten über 100 gefüllte Tüten darauf, verteilt zu werden. Und mit dem blauen Trampeltraktor, der auf dem Anhänger befestigt war, können die Kinder künftig auf dem Gelände ihre Runden drehen.

Mit ihren weihnachtlich geschmückten Treckern besuchten Landwirte am Nikolaustag den Kindergarten Buntspechte. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Gefüllt sind die Tüten mit einem Weckmann, einem Schoko-Nikolaus sowie mit einem Set Seifenblasen. Unterstützt wurden die Landwirte von der Bäckerei Ernsting, vom Betreiber des Automaten „Herr Anton“ und vom Unternehmen Lemken. Den Plastik-Traktor stellte die Firma Agrotec zur Verfügung. Für die älteren Buntspechte-Kinder gibt noch etwas dazu. Von der Landschlachterei Krechter aus Schermbeck gibt es einen Gutschein für eine Workshop, in dem die Kinder erfahren, wie die Wurst in die Pelle kommt.

Trecker schmücken und Tüten befüllen, das haben die Landwirte gerne gemacht. „Hat sich gelohnt, die Kinder haben Spaß“, sagt Henning Hülser und schaut auf die Kinder, die den Nikolaus umringen und auf ihre Tüte warten.

