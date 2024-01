Hünxer Parteien rufen zur Demo gegen Rechtsextremismus auf

In ganz Deutschland gingen in der vergangenen Woche Menschen bei Demos gegen Rechtstextremismus auf die Straße. Auch Hünxer Bürger werden jetzt zur Demonstration aufgerufen.

Hünxe Gemeinsam rufen die Parteien im Hünxer Gemeinderat die Bürger zur Demo auf. Wo sie mit den Bürgern gegen Rechtsextreme demonstrieren wollen.

Geschlossen rufen die Hünxer Parteien SPD, CDU, Bündnis‘90/Die Grünen, Engagierte Bürger Hünxe (EBH) und FDP zur Teilnahme an der Demonstration am Samstag, 27. Januar, 16 Uhr, auf dem Neutorplatz in Dinslaken auf.

„In zahlreichen Städten versammeln sich in diesen Tagen Hunderttausende von Menschen, um gemeinsam für unsere Demokratie und unser friedliches Zusammenleben und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Diese Bilder aus dem ganzen Land machen Mut und zeigen, dass wir Demokratinnen und Demokraten die große Mehrheit sind!“, heißt es in dem Aufruf.

Bürger aus Hünxe sollen mit auf dem Neutorplatz demonstrieren

Es gäbe keine Ausrede mehr, wegzusehen, heißt es in der Einladung weiter. „Wir müssen die Stimme gegen all diejenigen erheben, die unser Wertefundament angreifen und unser Zusammenleben zerstören wollen.“

Auch die Hünxer Politik will zusammen mit Menschen aus der ganzen Region ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage setzen. „Wir rufen daher alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünxe sowie die Vereine und weitere Akteure unseres gemeindlichen Lebens zur Teilnahme an der Demonstration am Samstag, 27. Januar, um 16 Uhr, auf. Wir sind die Vielen!“

