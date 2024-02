Dinslaken FDP-Ratsherr Giezek hatte Dr. Tagrid Yousef „Empathielosigkeit“ gegenüber Flüchtlingen vorgeworfen. Das sagt der Dinslakener Integrationsrat.

Die Mitglieder des Integrationsrats beziehen in einem offenen Brief Stellung zu den Anwürfen des FDP-Ratsherrn Thomas Giezek der Dezernentin für Schule, Soziales, Sport und Kultur, Dr. Tagrid Yousef, gegenüber.

„Mit Unverständnis“ hätten Vorstand und gewählte Mitglieder des Integrationsrates die Kritik an Tagrid Yousef aufgenommen. Thomas Giezek, parteiloser Stadtverordneter der FDP, hatte der Dezernentin in Bezug auf Pläne, das leerstehende Gebäude an der Trabrennbahn zur Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen, „fehlende Empathie“ trotz ihres eigenen Migrationshintergrundes - Tagrid Yousef ist als Kleinkind mit ihrer Mutter aus Palästina geflüchtet - vorgeworfen. Zudem sei sei „total überfordert“, so Giezek: „Kultur können Sie und schöne Reisen machen und schön winken – aber das schaffen Sie nicht.“ Die Stadtverwaltung Dinslaken hatte dies anschließend in einer rechtlichen Bewertung nicht etwa als beleidigend sondern als „insgesamt sachorientiert“ bezeichnet.

Integrationsrat lobt „Sacherfahrung und Kompetenz“

Die Mitglieder des Integrationsrates stellen nun fest, dass aus ihrer Sicht „die Amtsführung der Beigeordneten, die unter anderem auch für in Dinslaken lebende Flüchtlinge und Migranten zuständig ist, nicht zu beanstanden ist.“ Der Integrationsrat betont die „gute Erfahrung“, die er in der Zusammenarbeit mit Frau Dr. Yousef in den vergangenen Jahren gemacht hat und lobt ihre „Sacherfahrung und Kompetenz“.

Das Gremium fordert die Ratsfraktionen, aber „besonders auch einzelne Stadtverordnete“ auf, „in Sachdiskussionen auf persönliche und verletzende Anmerkungen zu verzichten und zur notwendigen Sacharbeit zurückzukehren.“

Sie bitten alle am Dialog Beteiligten, „auch bei politisch differenzierten Meinungen den Respekt und die Wertschätzung für Gesprächspartner nicht zu verweigern.“

