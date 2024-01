Junger Mann belästigt Frau auf Spielplatz in Lohberg

Dinslaken Ein unbekannter Mann hat eine Spaziergängerin in Dinslaken sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen. So wird der Täter beschrieben.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag eine 50-jährige Frau auf einem Park- und Spielplatzgelände an der Dorotheenstraße in Lohberg sexuell belästigt. Die Frau war dort gegen 14.15 Uhr mit einem Hund spazieren, als ihr ein Jugendlicher entgegenkam. Dieser belästigte sie zunächst verbal und berührte die Frau kurz am Oberkörper.

Die 50-Jährige stieß ihn daraufhin weg und lief dann weiter .Der Täter ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, hat eine dünne Figur, einen dunklen Hauttyp, sprach hochdeutsch und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

