Kalender 2024: Voerder zeigt Fotos verschiedener Segeltörns

Voerde Hans Martin Seydel aus Voerde zeigt in seinem Fotokalender 2024 Eindrücke von verschiedenen Segeltörns. Was darüber hinaus noch besonders ist.

„Auf See“ lautet der Titel des Fotokalenders, den Hans Martin Seydel für 2024 aus seinem reichen Fundus an Aufnahmen während seiner Reisen zusammengestellt hat. Der frühere Voerder Stadtplaner und heutige Pensionär ist passionierter Segler und Fotograf. Während er in seinem Fotokalender 2023 Fischer – in Gestalt von Mensch und Tier – in den Fokus gerückt hatte, geht es dieses Mal „um Eindrücke von verschiedenen Fahrten mit unserer Nausikaa, und es liegt nahe, dass man auf den Bildern viel Wasser sieht, aber vor allem viel Himmel, und am Himmel spannende und eindrucksvolle Wetterereignisse. Was man eben so erlebt ,auf See‘“, erklärt Hans Martin Seydel. Da drehen sich Windräder, während die Sonne im Meer zu versinken scheint. Oder die See macht mächtig Wellen und die Segelbootbesatzung erlebt dies hautnah. Es ist das Motiv für das Kalenderblatt April.

Wer Lust auf mehr Meer-Fotos hat, die monatlich wechseln, oder noch ein Geschenk sucht: Der Kalender von Hans Martin Seydel ist in der Buchhandlung „Lesezeit!“ in Voerde (Bahnhofstraße 61) erhältlich. Preis: 15 Euro.

