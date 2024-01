Kanal voll: Feuerwehr Voerde stellt mobile Toiletten auf

Voerde Durch die anhaltenden Regenfälle ist die Kanalisation in Voerde überlastet. Die Feuerwehr warnt davor, Duschen und Toiletten zu benutzen.

Die Feuerwehr in Voerde hat am Sonntag mehrere mobile Toilettenanlagen für Anwohner in Voerde aufgestellt. Der Grund: Durch die anhaltenden Regenfälle im Bereich vom Kurfürstenring und der Dinslakener Straße ist die Kanalisation vollgelaufen und dadurch zahlreiche Keller überflutet.

Eine mobile Toilettenanlage steht auf der Dinslakener Straße in Voerde. Foto: Feuerwehr Voerde

„Leider können die Stadt Voerde und die Feuerwehr gegenwärtig nichts dagegen unternehmen“, schreibt die Feuerwehr Voerde auf Facebook. Um dennoch die Notdurft verrichten zu können, haben die Einsatzkräfte kurzfristig Toilettenwagen aufgestellt, die kostenfrei aufgesucht werden können. Diese stehen auf der Dinslakener Straße in Höhe der Hausnummer 79, am Kurfürstenring in Höhe des Hauses Nummer 21 und Nummer 70.

Toilettennutzung kann zu Überläufen auf unteren Etagen führen

„Wir hoffen, damit zumindest eine kleine Hilfestellung zu bieten“, so die Feuerwehr weiter. Da der Kanal voll ist, kann derzeit nichts abfließen. Wenn also Duschen, Toiletten etc. auf höherliegenden Etagen benutzt werden, kann das zu Überläufen auf den darunterliegenden Etagen führen. „Insbesondere in mehrstöckigen Wohnhäusern und Mehrfamilienhäusern ist also Vorsicht und Rücksicht geboten“, betont die Feuerwehr. (joh)

