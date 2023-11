Kaninchenschau in Dinslaken: Mit Futter und Bürste zum Sieg

Dinslaken Bei der Kreisverbandsschau wurden die schönsten Kaninchen der Region gekürt. Das Wichtigste seien aber nicht die Preise, sagen die Züchter.

Ganz entspannt saßen die Blauen Wiener, Roten Neuseeländer und Zwergwidder in ihren Käfigen. Die 107 Tiere aus 17 verschiedenen Rassen und Farben waren der Mittelpunkt der Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter Wesel-Ost, die in den Räumen des Kaninchenzuchtvereins R71 am Augustaplatz stattfand. Drei Preisrichter hatten am Samstagmorgen die Tiere nach Kriterien wie Gewicht, Größe, Körperbau, Fellhaar und Pflegezustand begutachtet und bewertet. Am späten Nachmittag wurden im Vereinsheim die Sieger geehrt.

Guido Seide, Vorsitzender des gastgebenden Kaninchenzuchtvereins R71, konnte neben Schirmherr Dirk Buschmann (Bürgermeister Hünxe), der die Pokale überreichte, Vertreter der Politik von Stadt und Kreis begrüßen sowie einige Vereine – darunter den Verein Gänseblümchen, der von den Kaninchenzüchtern eine Spende von 180 Euro erhielt. Einen besonderen Dank sprach Guido Seide an die Jungzüchter aus, die bei der Kreisverbandsschau mit 32 Tieren vertreten waren. Das Dankeschön des Kreisverbandsvorsitzenden André Seide galt allen Teilnehmenden, denn ein Kreisverband sei nur so gut wie der Summe der Vereine. Die Kaninchenzucht habe eine lange Tradition in der Region, sagte Dinslakens stellvertretender Bürgermeister Eyüp Yildiz in seinem Grußwort.

Zeit mit den Tieren verbringen

Diese Verbundenheit zeigte sich auch bei den Züchtern. Martin Horn vom R459 Spellen ist seit 45 Jahren Züchter. Bei der Kreisverbandsschau war er gleich mehrmals erfolgreich (Ergebnisse siehe Infobox) und daher sehr zufrieden. Eine schöne Belohnung, wie er findet. Preise seien aber nicht das Wichtigste, sondern die Zeit, die man mit den Tieren verbringe. Und das ist nicht wenig: Jeden Tag ist Martin Horn anderthalb Stunden bei den Tieren im Stall, jeden Samstag werden die Ställe gesäubert. Zur Kaninchenzucht kam Martin Horn durch seinen Vater. Der war Bergmann und die Kaninchenzucht sei unter Bergleuten ein verbreitetes Hobby gewesen. Im Alter von zwölf Jahren hat Martin Horn seinem Vater erklärt, dass er gerne Blaue Wiener – also gleich eine große Kaninchenrasse – haben möchte. Ein Jahr später hat er ein Paar bekommen und züchtet diese Rasse bis heute. Außerdem hat er die Perlfeh-Kaninchen seines Vaters übernommen.

Die ausgezeichneten Tiere Ausgezeichnet wurden: Martin Horn erhielt die Landwirtschaftskammermedaille (Blaue Wiener/386 Punkte), die Landesverbandsauszeichnung (Perlfeh/385,5 Punkte), den Pokal für drei vorgetippte Tiere (Perlfeh/290 Punkte) und wurde als Kreismeister allgemeine Abteilung (Blaue Wiener/386 Punkte) und für die Wertung Beste 0,1 (Perlfeh/97 Punkte) geehrt. Die Kreisverbandsauszeichnungen gingen an Tobias Schürmann (2. Abteilung, Alaska/385 Punkte), Kira Schürmann (3. Abteilung/Kleinsilber, hell/384 Punkte) und Sandra Seide (4. Abteilung/Zwergwidder, schwarzgrannenfarbig/385 Punkte). Vereinskreismeister wurde der R459 Spellen mit zehn vorgemeldeten Tieren. Andreas Katzke gewann die Wertung Bester 1,0 (Alaska/96,5 Punkte). Die Ehrenpreise gingen an Uwe Juppien (Alaska), Lutz Heiligenhaus (Deutsche Kleinwidder, wildfarben) und Andreas Katzke (Zwergwidder, schwarz). Bei den Jugendlichen waren erfolgreich: Nico Heiligenhaus (Ehrenpreis des Landesverbandes und Kreisjugendmeister mit Zwergwidder wildfarben/385 Punkte), Fabian Heiligenhaus (Ehrenpreis des Landesverbandes/Loh, schwarz/385 Punkte) und Jonas van de Velden (Landesjugendmedaille/Rote Neuseeländer/97 Punkte).

Diese Kaninchenrasse zeichnet sich durch ihr sehr weiches und dichtes Fell aus. Damit das schön glänzt, hat Martin Horn zur Vorbereitung auf die Kreisverbandsschau ein besonderes Futter gegeben, das Fell wurde gut gekämmt. Jeder habe sein eigenes Erfolgsgeheimnis, erklärt der Züchter. Das von Martin Horn hat bei der Kreisverbandschau gut funktioniert, wie die fünf Auszeichnungen belegen. In zwei Wochen fährt er zur Landesmeisterschaft – schließlich hat er mit den Blauen Wienern und den Perlfeh zwei Titel zu verteidigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde