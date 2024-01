Tanz, Spaß und Musik gibt es auch in dieser Session bei der Prunksitzung des HCC - das Bild stammt aus dem vergangenen Jahr.

Karneval Karneval in Dinslaken: HCC feiert Prunksitzung in Hiesfeld

Dinslaken Der Hiesfelder Carneval Club lädt am 26. Januar zur Prunksitzung in die GHZ-Aula. Diese Gäste sorgen für Musik, Spaß und Stimmung.

Dinslaken Helau! Der Hiesefelder Carneval Club (HCC) lädt zur Prunksitzung. Am Freitag, 26. Januar, wird in der GHZ-Aula (Kirchstr. 63, Dinslaken) gefeiert. Los geht es an dem Abend um 20.11 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Für Stimmung und Spaß auf der Bühne sorgen die Tanzgarde der KG Spellen, Ecki, Hilla Heien, The coloured Birds und Kleefse Tön.

Karten für 15 Euro gibt es unter 0178/5100990 oder HiesfelderCC1999@gmail.com.

