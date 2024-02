Karneval Karneval in Dinslaken: Prinzessin Sarah erobert das Rathaus

Dinslaken Um 11.33 Uhr gab die Bürgermeisterin auf: Das Dinslakener Rathaus ist in Narrenhand. Die Rot-Goldende Lieblichkeit eroberte den Rathausschlüssel.

Das Dinslakener Rathaus ist in Närrinnenhand! Um 11.33 Uhr gab Bürgermeisterin Michaela Eislöffel auf und übergab Sarah I., der Stadtlieblichkeit der KG Rot-Gold den Rathausschlüssel.

Die Stadtverwaltung hatte die Jecken gefoppt und die Verteidigung an zwei Seiten aufgebaut: Normalerweise erobern die Karnevalisten an Altweiber das Rathaus von der Willi-Dittgen-Steige am Burgtheater aus. Doch dort war alles gesperrt und verrammelt - und eine Umleitung zum Haupteingang ausgeschildert.

Anstoßen auf die neue Regentin

Dort mussten die Möhnen eine Reihe von Aufgaben bewältigen, bis sie es auf den Flur der Bürgermeisterin schafften. Mit dem Verwaltungsschlüssel im Gepäck ging es dann für Verwaltungsmitarbeiter und Jecke in den Burginnenhof - Anstoßen auf die neue Rathausschefin.

Um 13 Uhr startet die Party auf dem Altmarkt.

