Brauchtum Karneval in Hünxe: So läuft der Rathaussturm an Altweiber ab

Hünxe Der 1. K.V. Jeck in Hünx lädt zur Kinder-Karnevalsfeier und zum Rathaussturm mit anschließender Party ein. Wo es Karten für die Events gibt.

Die Karnevalssession steuert allmählich auf ihren Höhepunkt zu. An Altweiber am Donnerstag, 8. Februar, lädt der 1. K.V. Jeck in Hünx zum Sturm auf das Rathaus ein. Motto in dieser Session: „Glück findet man nicht an jedem Ort, in Hünxe fliegt es niemals fort“.

Treffpunkt für die Weiberfastnachtsaktion ist ab 15.30 Uhr vor dem Rathaus. Um 16.11 Uhr findet der Sturm auf das Rathaus statt. Nach der Schlüsselübergabe folgt der traditionelle Ritterschlag. Danach zieht der „Zug“ durch das Dorf zum STV-Vereinsheim (In den Elsen 26a) zur Karnevalsparty mit Überraschungsauftritt und DJ Werner.

Der Eintritt für die Altweiberparty kostet sieben Euro. Ab 19.11 Uhr sind auch männliche Jecken willkommen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Schollin Hünxe, im MVZ am Niederrhein Hünxe und im STV Vereinsheim.

Kinder-Karnevalsfeier im STV-Vereinsheim Hünxe

Bereits am Samstag, 3. Februar, veranstaltet der 1. K.V. Jeck in Hünx eine Kinder-Karnevalsfeier für Kinder von vier bis zehn Jahren im STV-Vereinsheim. Gefeiert wird von 15.11 Uhr bis 17.11 Uhr. Spiel, Spaß und Tanz sind angesagt, auch die eigene Tanzgruppe wird auftreten. Bei den Vorverkaufsstellen Bäckerei Schollin Hünxe, MVZ-Ärzte am Niederrhein Hünxe und im STV-Vereinsheim Hünxe sind die Eintrittskarten für den Kinderkarneval (6 Euro inkl. Freigetränke) erhältlich.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Hünxe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde