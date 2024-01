Karneval in Voerde: Für diese VKV-Feten gibt es noch Karten

Voerde Für drei Partys des 1. Voerder Karnevalsvereins waren die Tickets schnell vergriffen. Wofür es überraschenderweise einen Restbestand gibt.

Die fünfte Jahreszeit ist diesmal besonders kurz. Schon in knapp viereinhalb Wochen ist Altweiber und der Tulpensonntagszug wird bereits am 11. Februar durch die Voerder Innenstadt ziehen. Nur noch ein paar Tage dauert es und die Nachwuchsjecken können auf Einladung des 1. Voerder Karnevalsvereins (VKV) in „De alde School“ in Löhnen die „Original Voerder Kinderparty“ feiern. Die schlechte Nachricht: Weder für die närrische Fete am Samstagmorgen, 13. Januar, noch für die beiden weiteren Veranstaltungen am Sonntagmorgen und Sonntagnachmittag (14. Januar) gibt es noch Karten. Die waren „innerhalb einer Woche alle weg“, berichtet VKV-Sprecherin Carolin Kirchner. Anders sieht die Sache bei der Party für Jugendliche aus.

Die Veranstaltung für Zwölf- bis 16-Jährige, die der VKV im Gegensatz zur Kinderparty erstmals anbietet, ist noch nicht ausverkauft. Für die Fete, die am Samstag, 13. Januar, ab 17 Uhr ebenfalls in „De alde School“ steigt, sind noch Eintrittskarten erhältlich, wie Carolin Kirchner berichtet. Tickets zum Preis von sieben Euro pro Person gibt es lediglich online unter www.karneval-voerde.de. Eine Verkleidung sei erwünscht, erklärt der VKV auf seiner Webseite.

Im Nu vergriffen waren auch die Eintrittskarten für den Maskenball des 1. Voerder Karnevalsvereins in der Aula des Gymnasiums Voerde (Am Hallenbad 33). Doch dank einer besseren Raumaufteilung darf der VKV nach eigenen Angaben mehr Tickets für die Veranstaltung am Samstag, 3. Februar, verkaufen. Start ist um 19.11 Uhr, der Einlass beginnt bereits eine Stunde früher. Tickets kosten 15 Euro pro Person. Darin enthalten sind auch zwei Euro „Zugzaster“, sprich, dieser Betrag aus dem Eintrittsgeld fließt in den traditionellen Voerder Lindwurm. Auch die wenigen Restkarten für den Maskenball gibt es nur online unter www.karneval-voerde.de.

