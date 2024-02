Karneval in Voerde: Jecken haben das Rathaus eingenommen

Voerde Die Jecken haben die Macht im Voerder Rathaus übernommen. Bürgermeister Dirk Haarmann hat den Möhnen die Übernahme aber nicht leicht gemacht.

Unter dem diesjährigen Motto „(Wo)Men in black – Im Kampf gegen die bösen Mächte“ haben die Möhnen um 11.11 Uhr erfolgreich das Voerder Rathaus gestürmt. Dabei hat sich Bürgermeister Dirk Haarmann den Jecken die Übernahme nicht leicht gemacht: Er hatte den Schlüssel mit Handschellen an seinem Handgelenk befestigt. In einem Bilderrätsel-Spiel in Anlehnung an die Fernsehsendung „Dalli Dalli“ aus den 1970er-Jahren, haben die Möhnen gegen die Verwaltungsspitze um die Macht im Rathaus gespielt. Am Ende hat sich Haarmann erwartungsgemäß geschlagen gegeben und Prinzessin Heidi I. den Schlüssel übergeben. (nm/P.K.)

Die Ankunft der Narren auf der ersten Etage im Rathaus. Der 1. Voerder Karnevalsverein (VKV) hat gemeinsam mit der KG Spellen den Rathaussturm organisiert. Foto: Petra Keßler / Petra Keßler / NRZ

Ausführlicher Bericht folgt.

