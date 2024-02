Karneval in Voerde: Neutor-Galerie mit eigenem Wagen dabei

Dinslaken/Voerde Mit einer jecken Aktion startet das Dinslakener Einkaufszentrum ins Jahr 2024: Mit einem bunten Prunkwagen beteiligt man sich an zwei Umzügen.

Wenn ein runder Geburtstag gefeiert werden kann, darf es schon mal eine besondere Aktion geben. Das meinten auch Sandra Malleis und Tobias Agthe vom Centermanagement der Neutor-Galerie. Warum nicht das Geburtstagjahr, das Dinslakener Einkaufszentrum wurde vor zehn Jahren eröffnet, ganz jeck eröffnen, warum sich nicht an einem Karnevalsumzug beteiligen? Die Idee wurde für gut befunden, in Düsseldorf fand man den passenden Anhänger und in der Werkstatt auf dem Hellmich-Firmengelände wurde der Wagen für den großen Auftritt vorbereitet. Am Freitag wurde der Wagen mit den „Baulöwen in Fußballtrikot“ für die jecken Umzüge vorbereitet. Die Musikanlage wurde installiert, Malleis und Agthe deponierten die süße Fracht, die man unter die Jecken bringen möchte. Zu sehen ist der bunte Wagen gleich zweimal: am Sonntag beim Umzug in Voerde und einen Tag darauf in Duisburg.

