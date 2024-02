Karnevalisten sammeln Lebensmittel für die Tafel

So startete der Karnevalsumzug in Eppinghoven vor zwei Jahren.

Dinslaken Die KG „We sind wer dor“ hofft auf zahlreiche Spenden beim traditionellen Karnevalsumzug durch Eppinghoven. Start ist um 11.11 Uhr

Die Karnevalsgesellschaft „We sind wer dor“ ist am heutigen Samstag, 3. Februar, wieder in Eppinghoven unterwegs und sammelt während ihres traditionellen Karnevalsumzugs Lebensmittelspenden, die der Dinslakener Tafel zugutekommen. Los geht es um 11.11 Uhr an der katholischen Kirche St. Johannes in Richtung „Auf der Brey“ bis zum Irkensbusch. Die Zugstrecke führt weiter über „Im Kirchbruch“, Eppinkstraße und Schanzenstraße zur Rotbachstraße. Ziel ist der Hof Bellingröhr an der Rotbachstraße.

Hier können Bürger, die nicht an der Zugstrecke wohnen, auch ihre Lebensmittelspende abgeben. Geldspenden sind für die Jugendabteilung der KG „We sind wer dor“ bestimmt. Die Jecken freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme am Karnevalsumzug durch Eppinghoven.

